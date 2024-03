DIRETTA/ Sorrento Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (10 marzo 2024)

DIRETTA SORRENTO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Sorrento Foggia pone di fronte due squadre Voi che in classifica si trovano rispettivamente al decimo e tredicesimo posto. Padroni di casa che hanno raccolto 40 punti fino a questo momento con 29 gol fatti e 33 subiti. Il giocatore a brillare di più è sicuramente Mario Ravasio, autore di ben 10 marcature fino a questo momento. L’attaccante sta vivendo un momento difficile della propria stagione. Dopo aver realizzato 5 gol consecutivi tra fine 2023 e il mese di gennaio 2024, l’attaccante è a secco dalla sfida del 29 gennaio.

DIRETTA/ Fiorentina Roma Primavera (risultato finale 1-6): giallorossi a -4 dal primo posto! (10 marzo 2024)

Chissà che non si sblocchi proprio quest’oggi. Dall’altra parte scende in campo il Foggia che di punti ne ha due in meno rispetto ai campani. Nonostante i due punti di distanza, le posizioni sono ben tre che separano queste due squadre. Foggia alla ricerca di una vittoria per continuare l’ottimo momento di forma che li ha visti collezionare quattro vittorie nelle ultime 5, perdendo solamente contro il lanciatissimo Benevento. (Marco Genduso)

Video/ Monterosi Tuscia Sorrento (1-0) gol e highlights: Eusepi la decide su rigore (7 marzo 2024)

DIRETTA SORRENTO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva dell’emittente satellitare Sky quindi per vedere la diretta di Sorrento Foggia bisognerà sottoscrivere un abbonamento a quest’ultima, in più dovrà essere acquistato anche un pacchetto Calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa si potrà seguire su NowTv in streaming con le medesime modalità.

SORRENTO FOGGIA: UN INCROCIO DA PLAYOFF!

Benvenuti ad un altro incredibile dopocena sportivo questa volta in compagnia della diretta di Sorrento Foggia, sfida valevole per la 31esima giornata di Serie C e che partirà con il fischio di inizio oggi 10 marzo alle ore 20,45. Il Sorrento è attualmente decimo in classifica, è a rischio di perdere questa posizione dopo la sconfitta nella precedente partita contro il Monterosi Tuscia per 1-0. La squadra campana è ora chiamata a recuperare punti preziosi per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Sorrento (risultato finale 1-0): decide Eusepi su rigore (Serie C, 7 marzo 2024)

Passando invece al Foggia, arriva a questa sfida con maggiore fiducia dopo una vittoria recente. La squadra ha guadagnato tre punti contro il Picerno e sta risalendo la classifica. Con il morale cosi alto, la squadra pugliese potrebbe insidiare il Sorrento e cercare di ottenere un risultato positivo che potrebbe influenzare la corsa al decimo posto.

SORRENTO FOGGIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Sorrento Foggia, partendo dai padroni di casa con la punta Ravasio, nonostante abbia attraversato un periodo di astinenza dal gol nelle ultime uscite, è atteso come titolare nel Sorrento.

Nel Foggia spazio a Rolando, giocatore dotato di abilità nel centrarsi che lo rendono pericoloso durante il possesso palla. Rolando è atteso per creare opportunità offensive e mettere in difficoltà la difesa avversaria. La sua capacità di accentrarsi e sfondare potrebbe essere uno degli elementi chiave per il Foggia, cercando di capitalizzare il possesso palla.

SORRENTO FOGGIA, LE QUOTE

Vediamo in ultima analisi le quote della diretta di Sorrento Foggia grazie a Bwin: il bookmaker mette il segno 1 come favorito a 2 fisso, mentre il pareggio è stato quotato 2,8. Una vittoria pugliese farebbe moltiplicare invece l’importo scommesso di 2,5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA