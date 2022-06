Diretta sorteggio calendario Liga 2023/ Streaming video tv: giornate e accoppiamenti

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO LIGA 2022-2023: IL CAMPIONATO IN SPAGNA!

Alle ore 17:00 di giovedì 23 giugno avremo la diretta del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023: il campionato spagnolo di calcio sta per aprire le sue porte almeno per quanto riguarda la composizione delle 38 giornate, che torneranno a farci compagnia. Ricordiamo che il Real Madrid è tornato sul tetto della Spagna riuscendo a dominare un campionato che non ha mai avuto storia, per la crisi profonda e iniziale del Barcellona e il calo dell’Atletico Madrid; adesso però si riparte con tanti punti di domanda, anche se la sensazione è che tutto sommato i blancos possano ancora essere favoriti.

Nella diretta del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023 sarà allora interessante scoprire quali saranno le prime giornate delle big e come si svilupperà il loro percorso nella corsa al titolo; va ricordato che per questa stagione il calendario, e vale per gli altri tornei principali, si fermerà un mese a fine autunno per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Apprestiamoci allora a vivere la diretta del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023, pronti a valutare – al netto della difficoltà nel fare questo tipo di paragoni – che percorso attenda le grandi…

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO LIGA 2022-2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023 non dovrebbe essere fornita dai canali della nostra televisione: non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video per questo evento, ma comunque gli account ufficiali della Lega calcio spagnola dovrebbero garantire tutte le informazioni utili sulla composizione del calendario di Primera Division, e dunque consigliamo di consultare (liberamente) in particolar modo le pagine che sono presenti su Facebook e Twitter.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO LIGA 2022-2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023 sta dunque per presentarci il percorso delle varie squadre: ricordiamo appunto che il campionato di Primera Division scatterà nel fine settimana del 13-14 agosto. Questa per la Spagna non è una novità perché era già successo l’anno scorso, ma come già detto nella stagione che inizierà tra poco meno di due mesi avremo la sosta di un mese per i Mondiali. Questo naturalmente, anche negli altri campionati sarà un tema interessante e che, almeno a livelli minori (perché riguarda molti meno giocatori), è già conosciuto quando si gioca la Coppa d’Africa, con la differenza però che durante il torneo del Continente Nero i campionati non si fermano.

Qui invece sarà così, e ovviamente come conseguenza le varie squadre potranno crescere e calare, anche perché giocare i Mondiali potrebbe naturalmente aprire questioni che sono legate agli infortuni. Vedremo, intanto è ancora presto per giudicare ma noi siamo pronti a vivere la diretta del sorteggio del calendario della Liga 2022-2023, con la curiosità di scoprire contro chi Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid (ma anche tutte le altre) apriranno il campionato spagnolo…











