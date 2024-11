Tanta paura per il calciatore del Getafe, ex della Roma, Borja Mayoral: un incendio ha distrutto la sua casa di Madrid. La vicenda è raccontata dal Corriere della Sera attraverso il portale online e narra di come il bomber fosse fuori casa insieme alla fidanzata, di conseguenza è rimasto illeso, ma le condizioni della sua abitazioni sono ben differenti. L’ex calciatore giallorosso, che ha indossato la casacca della Roma per due anni, dal 2020 al 2022, totalizzando 56 presenze e 18 marcature, abita a Pozuelo de Alarcon, uno dei quartieri più chic di Madrid, zona ovest della capitale spagnola, la seconda città più ricca per quanto riguarda il reddito pro capite dopo Girona.

Una villa di lusso quella di Borja Mayoral, come molti altri suoi colleghi, che lo stesso ha scelto nei pressi di La Fianca, un quartiere esclusivo in cui vivono anche altre star del mondo del pallone, come ad esempio il neo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappè, che possiede anche una villa ad Alcobendas, ma anche Diego Pablo Simeone, l’allenatore dell’Atletico Madrid, o l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, Iker Casillas.

BORJA MAYORAL, INCENDIO IN VILLA: COSA E’ SUCCESSO

Due giorni fa, lunedì 11 novembre 2024, Borja Mayoral stava ritirando insieme alla sua fidanzata il cosiddetto Trofeo Zarra, ovvero il riconoscimento che viene assegnato in Spagna dal quotidiano sportivo Marca al capocannoniere della Liga della stagione precedente, quindi in questo caso la 2023-2024. Premio ottenuto appunto dall’ex calciatore della Roma grazie alle 15 marcature siglate, stesso numero di Alvaro Morata, bomber di proprietà di casa Milano.

Peccato che mentre lo stesso giocatore festeggiava il riconoscimento la sua casa andava a fuoco per un problema all’impianto elettrico, un classico guasto che ha dato vita ad una scintilla incendiando tutto. L’incendio, secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe partito da una stanza che si trova al piano superiore dell’abitazione, ed è arrivato a danneggiare perfino il tetto, giusto per capire la portata dello stesso.

BORJA MAYORAL, INCENDIO IN VILLA: SALVATI I DUE CANI

Alla fine sono intervenuti i vigili del fuoco e alla polizia, che hanno spento le fiamme, ma gran parte dell’abitazione è andata distrutta. Borja Mayoral ha confermato il tutto via social attraverso un post in cui ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono interessati a questa vicenda nelle ultime ore, precisando che comunque lui e la sua famiglia stanno bene e anche i cani presenti all’interno della villa durante il rogo, sono stati fortunatamente tratti in salvo.

Flavia Natalini, la fidanzata dell’ex attaccante della Roma, ha postato invece la foto della casa distrutta, aggiungendo di essere “Sotto choc”, anche se la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male, concludendo poi con un ringraziamento ai vigili del fuoco intervenuti sul posto, definiti degli “eroi”, anche per l’aver tratto in salvo i due cani.