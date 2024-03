Diretta sorteggio Champions League 2024/ Streaming video tv: gli accoppiamenti per i quarti di finale

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024: ITALIANE FUORI DAI GIOCHI

E’ tutto pronto per la diretta del sorteggio di Champions League 2024, precisamente i quarti di finale del torneo 2023-2024. In diretta dalle ore 12:00 dal classico scenario di Nyon, in Svizzera, scopriremo il tabellone che ci accompagnerà verso la finalissima del prossimo uno giugno. Purtroppo nessuna delle compagini italiane è riuscita ad approdare ai quarti di finale, tenendo conto che il Milan era stato eliminato già durante i gironi, mentre Inter, Napoli e Lazio, non sono riuscite a superare gli ottavi, cadendo rispettivamente contro Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. In lizza restano quindi otto grandi squadre a cominciare dalla favorita Manchester City, detentrice del titolo.

Rimanendo in Premier League durante le diretta del sorteggio di Champions League 2024 occhio all’Arsenal, ma bisognerà fare attenzione soprattutto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che punta a tornare in vetta all’Europa dopo una stagione, la 2022-2023 un po’ di magra. La Liga è ben rappresentata, visto che nei quarti vi sono anche Atletico Madrid e Barcellona. A completare le magnifiche otto, i francesi del Paris Saint Germain e i sopracitati tedeschi del Bayern Monaco oltre che i connazionali del Borussia di Dortmund. Come avverrà anche per Europa League e Conference League, quelli di oggi saranno gli ultimi sorteggi, visto che verranno stabiliti gli accoppiamenti per i quarti così come per le semifinali, con il classico tabellone tennistico.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024: CHI VINCERÀ IL TORNEO?

Non ci saranno limitazioni ne paletti, di conseguenza ai quarti con il sorteggio di Champions League 2024 potremmo vedere subito il super classico Barcellona Real, ma anche il derby di Madrid, o la sfida fra Bayern e Borussia, così come quella tutta inglese fra Arsenal e Manchester City.

Un cammino che diventa quindi ostico da ora in avanti, e al di là delle due grandi favorite Citizens e Merengues, tutte le formazioni in scena potranno tranquillamente giocarsi la vittoria. Ricordiamo che la diretta sorteggio di Champions League 2024 saranno visibili in diretta streaming come al solito attraverso il sito dell’Uefa, con collegamento video da Nyon, ma anche sulle reti Sky e precisamente Sky Sport 24, che seguirà dalle 12 alle 14 la diretta completa di tutti i sorteggi delle coppe.

