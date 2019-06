Diretta sorteggio Champions League/ Streaming video e tv: 1^ e 2^ turno preliminare

A Nyon, alle ore 14:340 di martedì 18 giugno, si tiene il sorteggio del primo e secondo turno preliminare della Champions League 2019-2020: si tratta delle fasi preliminari che, come noto, inizieranno il 9 e 10 luglio e apriranno idealmente la corsa alla principale coppa europea, vinta dal Liverpool lo scorso 1 giugno. Già la prossima settimana tuttavia ci saranno quattro squadre impegnate in un primo turno: due partite (Feronikeli-Lincoln Red Imps e Tre Penne-Santa Coloma) le cui vincitrici si affronteranno in una “finale” che porterà la squadra vincente a comporre il tabellone della prima fase delle qualificazioni con le altre 31 che ci sono arrivate di diritto. Domani si replica, perchè verranno formati gli accoppiamenti relativi al secondo turno preliminare; vedremo allora quello che succederà tra poco, quando finalmente saranno sorteggiate le varie sfide che saranno disputate in andata e ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Ricordiamo che non è disponibile la diretta tv del sorteggio dei preliminari di Champions League: non ci sono reti nel nostro Paese che trasmettono l’evento di Nyon, potrebbe esserci un incursione da parte del sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) che eventualmente manderà in onda la cerimonia in diretta streaming video. Dunque, nel caso, potrete avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SORTEGGIO PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per il sorteggio del primo e secondo turno preliminare della Champions League 2019-2020, le squadre che fanno parte delle urne sono state suddivise in tre diverse fasce, ciascuna delle quali prevede una testa di serie; le principali federazioni europee non giocano più i turni di qualificazione e nemmeno i playoff, ma è comunque interessante notare la presenza di alcune realtà che ci hanno tenuto compagnia nei gironi in epoca recente. La big è sicuramente il Celtic Glasgow, inserita nella seconda urna; qui c’è anche il Qarabag che abbiamo visto protagonista in Europa League, poi ci sono realtà “decadute” come può essere il Rosenborg, che negli anni Novanta aveva anche battuto il Milan a San Siro. Tra le altre, da tenere particolarmente d’occhio Stella Rossa e Ludogorets: i serbi lo scorso anno sono riusciti a qualificarsi per la prima volta di sempre alla fase a gironi della Champions League, ma quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni l’avevano vinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA