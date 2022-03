Diretta/ Spagna Albania streaming video tv: test per le furie rosse (Amichevole)

DIRETTA SPAGNA ALBANIA: RISULTATO SCONTATO

Spagna Albania, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 19.45 presso il RCDE Stadium di Barcellona, sarà un’amichevole internazionale tra le due Nazionali. Test per le Furie Rosse nello stadio dell’Espanyol, la Spagna di Luis Enrique ha raggiunto la qualificazione al Mondiale in Qatar di quest’anno pur soffrendo nel testa a testa con la Svezia e ora proverà a scaldare i motori nei prossimi mesi, con l’ultimo impegno disputato che è stato proprio quello vittorioso contro gli svedesi.

All’Albania di Edy Reja non è riuscita l’impresa della rincorsa agli spareggi, decisivo il ko interno contro la Polonia del 12 ottobre scorso, mentre per le Aquile le qualificazioni Mondiali si sono chiuse con una netta sconfitta in Inghilterra e una vittoria interna contro Andorra. Il 6 ottobre 2017 ultimo precedente tra Spagna e Albania, si giocò ad Alicante e le Furie Rosse vinsero col punteggio di 3-0 grazie alle reti messe a segno da Rodrigo, Isco e Thiago Alcantara.

DIRETTA SPAGNA ALBANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Spagna Albania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita amichevole non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ALBANIA

Le probabili formazioni della diretta Spagna Albania, match che andrà in scena al RCDE Stadium a Barcellona. Per la Spagna, Luis Enrique schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Koke, Rodri; Olmo, Morata, Ferran Torres. Risponderà l’Albania allenata da Edy Reja con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Berisha; Dermaku, Ismajli, Kumbulla; Hysaj, Bajrami, Bare, Gjasula, Lenjani; Cikalleshi, Uzuni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spagna Albania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spagna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 17.00.











