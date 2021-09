Diretta/ Spagna Georgia streaming video tv: Furie Rosse per il riscatto (Qatar 2022)

DIRETTA SPAGNA GEORGIA: LUIS ENRIQUE DEVE STARE ATTENTO…

Spagna Georgia, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio Nuevo Vivero di Bajadoz, sarà un match valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Furie Rosse per il riscatto dopo la sconfitta sul campo della Svezia che rischia di aver complicato la corsa per la qualificazione al torneo iridato. Dopo la finale sfiorata a Euro 2022 la Nazionale giovane e fresca allestita da Luis Enrique ha ottenuto grandi consensi, ma proprio l’inesperienza ha giocato un brutto scherzo alla squadra nel ko di Solna, passo falso che rischia di lasciare il primo posto e la qualificazione diretta agli svedesi.

Per rimettersi in carreggiata la Spagna non può sbagliare contro una Georgia che rischia di ritrovarsi all’ultimo posto nel girone, dopo la sconfitta di misura in casa rimediata nell’ultima partita con gol decisivo del laziale Muriqi, contro il Kosovo. Per la Nazionale di Willy Sagnol non si interrompe la crisi dopo la delusione della mancata partecipazione a Euro 2020, sfumata dopo l’inaspettata sconfitta interna contro la Macedonia del Nord nella poule D della UEFA Nations League.

DIRETTA SPAGNA GEORGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Spagna Georgia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Spagna Georgia, match che andrà in scena all’Estadio Nuevo Vivero di Bajadoz. Per la Spagna, Luis Enrique schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Gea; Llorente, Albiol, Laporte, Gaya; Soler, Rodri, Koke; Mendez, F Torres, Sarabia. Risponderà la Georgia allenata da Willy Sagnol con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Azarovi; Aburjania, Kankava; Tsitaishvili, Qazaishvili, Kiteishvili; Kvilitaia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio Nuevo Vivero di Bajadoz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spagna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.07, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.00, mentre l’eventuale successo di Andorra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 28.00.



