DIRETTA SPAGNA INGHILTERRA/ Video streaming Rai: il cammino verso la finale (Mondiali calcio femminile 2023)

L’attesa per Spagna Inghilterra è sempre maggiore: andiamo dunque a scoprire quale sia stato il cammino che ha portato le due nazionali alla finale dei Mondiali calcio femminile 2023. Inizialmente la Spagna ha sfruttato un girone morbido: demolite Costa Rica e Zambia, contro il Giappone avrebbe potuto pareggiare per ottenere il primo posto ma ha perso 4-0. Una condanna? No, perché quel poker incassato ha trasformato la nazionale iberica: 5-1 alla Svizzera e poi ecco i due capolavori, le vittorie contro Olanda (ai supplementari) e Svezia (al 90’), eliminando due grandi favorite per il titolo e conquistando la prima finale di sempre, quando in pochi realmente potevano immaginarlo.

L’Inghilterra al contrario ha faticato, forse per il peso di dover confermare l’Europeo vinto l’anno scorso: vittorie di misura contro Haiti e Danimarca (sempre per 1-0), la svolta è stata rappresentata dal 6-1 alla Cina. Poi la fase ad eliminazione diretta: le leonesse a dirla tutta non hanno convinto agli ottavi (rigori contro la Nigeria, dopo le reti bianche) e ai quarti (2-1 alla sorprendente Colombia), ma sono arrivate in semifinale e qui, da grande squadra quale è, l’Inghilterra ha finalmente trovato la sua qualità battendo per 3-1 la temibile Australia. Da ora si azzera tutto: la finale dei Mondiali calcoi femminile 2023 fa storia a parte… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Inghilterra, finale dei Mondiali calcio femminile 2023, fa parte del pacchetto delle partite trasmesse dalla televisione di stato: dunque l’appuntamento con il match per il titolo sarà in chiaro per tutti, nello specifico su Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla sfida anche con il servizio di diretta streaming video, fornito dalla stessa emittente tramite il sito di Rai Play o la relativa app, entrambi raggiungibili con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA INGHILTERRA SU RAIPLAY

Spagna Inghilterra è in diretta dallo Stadium Australia di Sydney, alle ore 12:00 italiane (le 20:00 locali) di domenica 20 agosto: finalmente vivremo la finale dei Mondiali calcio femminile 2023, e scopriremo quale delle due nazionali otterrà quello che sarà comunque il primo titolo iridato nella storia. Per l’Inghilterra lo scorso anno è già arrivato l’Europeo: si tratta di una nazionale in forte crescita che, anche avendo perso per infortunio alcuni elementi importanti, ha saputo confermare il proprio livello e con pieno merito si è spinta sino alla finale, aiutata dal tabellone ma anche giocando con grande personalità e qualità.

La Spagna invece è una rivelazione: mai oltre agli ottavi nelle due partecipazioni precedenti, la Roja ha avuto un salto di qualità non indifferente e il cammino in questa competizione lo dimostra, soprattutto il modo in cui ha saputo superare la batosta rimediata dal Giappone nell’ultima partita del girone. Adesso, aspettando che la diretta di Spagna Inghilterra cominci, dobbiamo ipotizzare come le due nazionali potrebbero giocare la finale dei Mondiali calcio femminile 2023: prendiamoci dunque del tempo per analizzare le scelte da parte dei CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa attesissima partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA

Per la diretta Spagna Inghilterra Jorge Vilda schiera la Roja con quello che è un 4-1-2-3: ballano ancora alcune scelte, la sensazione è che Alexia possa essere titolare in caso di condizione accettabile, confermando dunque la decisione presa per la semifinale. Avremmo la coppia con Aitana – le due giocano insieme nel Barcellona – davanti al mediano Teresa Abelleira; in alternativa Salma Paralluelo con la quale il modulo diventerebbe 4-2-3-1, con Jennifer Hermoso unica punta e il supporto di Alba Redondo e Mariona dalla trequarti. In difesa Irene Paredes e Codina formano la coppia centrale a protezione di Catalina Coll; Ona Batlle e Olga Carmona saranno le due laterali basse.

Solito 3-5-2 per Sarina Wiegman: l’Inghilterra gioca con Carter, Bright e Alex Greenwood a protezione del portiere Earps, a centrocampo spiccano Bronze (larga a destra) e Keira Walsh (il cervello della squadra) che possono dare una grossa mano, essendo elementi del Barcellona. Rachel Daly si posiziona a sinistra, mentre le due mezzali sono Georgia Stanway e Ella Toone con quest’ultima che ha già segnato gol pesanti con le leonesse; davanti, la coppia formata da Alessia Russo e Lauren Hemp, determinante anche in semifinale. Queste dunque le probabili formazioni di Spagna Inghilterra…

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci possono dire le quote dei bookmaker per la diretta Spagna Inghilterra? Prendiamo in esame la Snai per il pronostico sulla finale dei Mondiali calcio femminile 2023: il segno 1 per la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul tavolo, mentre il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il segno 2, che regola naturalmente il successo delle leonesse, ha un valore equivalente a 2,75 volte l’eventuale giocata con questa agenzia.











