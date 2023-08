DIRETTA AUSTRALIA INGHILTERRA/ Video streaming Rai: così nella storia (Mondiali calcio femminile 2023)

DIRETTA AUSTRALIA INGHILTERRA: NELLA STORIA

Mentre si avvicina la diretta di Australia Inghilterra, abbiamo già evidenziato che comunque vada a finire questa semifinale avremo una finalista inedita per i Mondiali di calcio femminile. In particolare, l’Australia aveva come migliore risultato i quarti di finale raggiunti in tre edizioni consecutive nel 2007, 2011 e 2015, ma già la semifinale è un traguardo inedito per le ‘Matildas’, che quindi in ogni caso hanno sfruttato il fattore campo per scrivere una pagina di storia del calcio australiano.

Alle Olimpiadi però c’è stato il quarto posto di due anni fa a Tokyo che indicava già la crescita del movimento femminile. Dall’altra parte, l’Inghilterra non può partecipare ai Giochi (servirebbe una Nazionale del Regno Unito), ma ci sono i risultati dei Mondiali ad indicare la grande crescita da circa un decennio a questa parte, considerando che i risultati migliori sono il terzo posto del 2015 e il quarto del 2019. Manca tuttavia ancora la finale iridata, che sarà il grande obiettivo di oggi per l’Inghilterra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUSTRALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Australia Inghilterra sarà garantita su Rai Sport, canale 58 quindi per la seconda semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Di conseguenza, sarà garantita a tutti pure la diretta streaming video di Australia Inghilterra, naturalmente tramite sito Internet o applicazione del noto servizio Rai Play.

AUSTRALIA INGHILTERRA: RISULTATO IN EQUILIBRIO?

Australia Inghilterra, in diretta dallo Stadium Australia di Sydney, con fischio d’inizio alle ore 12.00 italiane (le 20.00 locali) di oggi, mercoledì 16 agosto, sarà la seconda semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Una sfida tutta anglosassone, che forse richiama alla mente più il rugby che il calcio, ma che certamente scriverà la storia, dal momento che nessuna di queste due Nazionali prima di quest’anno aveva mai raggiunto la finale di un Mondiale di calcio femminile, anche se l’Inghilterra si è presentata a questa rassegna iridata con lo status di campionessa d’Europa in carica.

Si è giunti alla diretta di Australia Inghilterra grazie a un ruolino di marcia che ha vinto entrambe le Nazionali vincere il rispettivo girone (anche se l’Australia con una sconfitta), poi agli ottavi le padrone di casa hanno ottenuto un bel 2-0 contro la Danimarca e l’Inghilterra ha invece avuto bisogno dei calci di rigore per piegare la Nigeria. Infine, sabato scorso nei quarti di finale i rigori sono serviti all’Australia per eliminare la Francia mentre le britanniche si sono imposte per 2-1 contro la Colombia. Questo è il cammino finora, ma oggi è in ballo l’accesso alla finale: che cosa ci dirà la diretta di Australia Inghilterra?

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA INGHILTERRA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Australia Inghilterra. Per le padrone di casa la cautela è doverosa perché l’Australia arriva da una partita infinita contro la Francia, come punto di riferimento prendiamo comunque il modulo 4-4-2, con queste possibili titolari: Arnold in porta; la difesa a quattro con Catley, Kennedy, Hunt e Carpenter; altra linea a quattro pure a centrocampo, con Foord, Raso, Gorry e Cooney-Cross; infine Van Egmond e Fowler, che potrebbero formare la coppia d’attacco dell’Australia.

La risposta dell’Inghilterra potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2: quanto alle titolari, ecco Earps in porta; davanti a lei, la retroguardia a tre dovrebbe comporsi con Greenwood, Bright e Carter; la linea a cinque del centrocampo dell’Inghilterra potrebbe invece proporci in campo dal primo minuto Bronze, Walsh, Stanway, Daly e Toone; infine, Hemp e Russo potrebbero essere le favorite per formare oggi la coppia d’attacco inglese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Australia Inghilterra secondo le quote dell’agenzia Snai. Le australiane sono padrone di casa ma sfavorite: il segno 1 infatti è quotato a 3,55, mentre poi si scende a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 2,10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’Inghilterra a vincere.











