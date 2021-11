DIRETTA/ Spagna Svezia video streaming tv: è la terza sfida di quest’anno

DIRETTA SPAGNA SVEZIA: LA STORIA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Spagna Svezia, intensa sfida per il girone B delle qualificazioni ai mondiali del 2022 pure ci pare necessario dare un occhio anche allo storico che unisce le due formazioni. Come è ben facile immaginare i dati utili davvero non ci mancano: dal 1920 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 17 occasioni, queste pure occorse tra amichevoli, mondiali e competizione Europei (torneo e fase preliminare). Il bilancio che ne ricaviamo nel complesso poi ci riporta di sette successi della Spagna e solo 4 affermino della Svezia, con anche sei pareggi recuperati entro il triplice fischio finale.

Vale poi la pena notare che in stagione Spagna e Svezia si sono affrontate ben due volte, la prima nella fase a gironi degli Europei, lo scorso 14 giugno: qui pure fu solo 0-0 il risultato finale. Il precedente piò recente però risale al 2 settembre scorso, per i primi turni della fase a gironi delle qualificazioni ai mondiali del 2022: allora alla Friends una fu bella vittoria della Svezia per 2-1, con i decisivi gol di Isak e Calesson. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPAGNA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Spagna Svezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

TUTTO FACILE PER GLI SPAGNOLI?

Spagna Svezia, in diretta domenica 14 novembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio de La Cartuja di Siviglia, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Resa dei conti nel testa a testa per la vetta del girone che spagnoli e svedesi hanno portato avanti per tutta la durata delle qualificazioni. L’atto decisivo potrebbe essersi consumato nella scorsa giornata, con la Svezia inaspettatamente crollata in Georgia e che ha dato via libera alla Spagna per il sorpasso al primo posto, ottenuto grazie alla vittoria in Grecia.

La classifica dice che Ibrahimovic e compagni hanno ancora una chance, visto che una vittoria a Siviglia consegnerebbe il primo posto ai nordici, altrimenti costretti allo spareggio come nel 2017, quando riuscirono nell’impresa di eliminare l’Italia dopo 60 anni di partecipazioni ininterrotte ai Mondiali. Tuttavia, va ricordato come in incontri ufficiali la Svezia non sia mai riuscita a vincere in Spagna, pur avendo vinto 2-1 il 2 settembre scorso il match d’andata di queste qualificazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

Le probabili formazioni della diretta Spagna Svezia, match che andrà in scena all’Estadio de La Cartuja di Siviglia. Per la Spagna, Luis Enrique schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo. Risponderà la Svezia allenata da Janne Anderson con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Svanberg, K. Olsson, Forsberg; Ibrahimovic, Isak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spagna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Svezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA