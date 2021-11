Diretta/ Spal Alessandria streaming video tv: a caccia di punti (Serie B)

DIRETTA SPAL ALESSANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Spal Alessandria, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Scontro tra due formazioni che non possono permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura. La Spal resta al confine della zona play out, tra il quintultimo e il sestultimo posto in classifica assieme al Cosenza, e ha chiuso il periodo prima della sosta con un punto sul difficile campo della Cremonese, pur avendo vinto solo una delle ultime sette partite di campionato.

L’Alessandria dopo una fase di ripresa è stata costretta a frenare di nuovo, perdendo in casa del Monza e poi cedendo tra le mura amiche alla Ternana. Finora solo 8 punti per i grigi, quartultimi assieme al Crotone ma già a -6 proprio dalla coppia composta da Spal e Cosenza. Le due squadre si ritrovano in campionato a Ferrara dopo quasi 8 anni, il 9 febbraio 2014 la Spal aveva battuto 3-2 i grigi nell’ultimo precedente nell’allora torneo di Prima Divisione Lega Pro.

DIRETTA SPAL ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Alessandria di Serie B, come di consueto sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Quest’ultima detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della seconda serie italiana. Per poter visionare le gare è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, ed è possibile seguirle anche in diretta streaming video sull’applicazione Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la Serie B, tramite le piattaforme digitali DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono l’intero campionato in diretta streaming video. Anche in questo è necessario essere abbonati per poter accedere ai contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Spal Alessandria, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seculin; Peda, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani, Mora; Mancosu, Colombo, Melchiorri. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Kolaj, Corazza, Palombi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Paolo Mazza di Ferrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

