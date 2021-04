Diretta/ Spal Ascoli (Serie B) streaming video DAZN. Tra salvezza e play off

DIRETTA SPAL ASCOLI: PARTITA TESA, I PADRONI DI CASA VOGLIONO I 3 PUNTI

Spal Ascoli, in diretta venerdì 16 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Incrocio importante quando il campionato cadetto è arrivato ormai a 5 partite dalla fine della regular season. Con il colpo esterno di Lecce, in casa di quella che era la squadra più in forma del campionato, la Spal ha dimostrato di credere più che mai alla qualificazione ai play off, ora gli estensi sono sesti a +6 dal Brescia nono e soprattutto dall’arrivo di Rastelli in panchina sembrano aver ripreso il filo di un cammino che si era fatto difficile.

Allarme coronavirus nel Pescara/ 8 positivi, stop dell'Asl: Entella rinviata al 27-4

Così come l’Ascoli che sta lottando invece per la salvezza ma che dall’arrivo di Sottil in panchina ha cambiato marcia risalendo in maniera lenta ma costante. E dopo l’ultima fondamentale vittoria in casa contro il Monza, la seconda consecutiva in campionato, i marchigiani sono risaliti al quintultimo posto, davanti al Cosenza in zona play out e a -3 dal Pordenone e da una salvezza diretta che sarebbe clamorosa, considerando le difficoltà affrontate dai bianconeri nel corso di questa annata.

Diretta/ Cremonese Empoli (risultato finale 2-2): Daniel Ciofani frena la capolista!

DIRETTA SPAL ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Ascoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Ascoli presso lo stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Massimo Rastelli scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Berisha; Sernicola, Okoli, Ranieri; Dickmann, Segre, Mora, Sala; Valoti; Floccari, Di Francesco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bidaoui.

DIRETTA/ Chievo Pisa (risultato finale 2-0): De Luca chiude i conti per i veneti!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Spal Ascoli, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.05 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA