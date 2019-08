Diretta Spal Atalanta/ Streaming video tv: quanti ex tra gli estensi! (Serie A)

Spal Atalanta, in diretta dallo stadio Paolo Mazza, va in scena per la prima giornata della Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 25 agosto per una partita dai contenuti importanti. L’anno scorso a decidere fu il grande ex Andrea Petagna; gli estensi si presero una vittoria di prestigio all’interno di un campionato concluso con la seconda salvezza consecutiva, adesso Leonardo Semplici vuole fare il tris provando anche a racimolare un nuovo record di punti. La stagione dell’Atalanta è stata storica: il terzo posto è il miglior risultato di sempre in Serie A e ha portato alla prima qualificazione ai gironi di Champions League. Per Gian Piero Gasperini fare meglio sarà difficile, ma alla Dea basterebbe anche solo confermarsi in posizioni europee e restare in alta classifica a lottare con milanesi e romane; vedremo intanto come andrà questo esordio nella diretta di Spal Atalanta, nel frattempo possiamo dare un rapido sguardo alle scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Atalanta sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono quelli di Sky Sport relativi al pacchetto Calcio (servirà una sottoscrizione specifica), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA

Spal Atalanta sancirà la conferma del 3-5-2 estense: in porta il grande ex Etrit Berisha, altri ex nerazzurri come D’Alessandro (esterno destro a centrocampo), Jasmin Kurtic (una delle due mezzali) e il già citato Petagna saranno subito titolari nello schieramento di Semplici, che in difesa dovrebbe puntare su Thiago Cionek, Vicari e Felipe avanzando la posizione di Federico Di Francesco che giostrerà a sinistra, con Murgia in cabina di regia e Missiroli altro interno in mediana. A fare coppia con Petagna dovrebbe essere Floccari, quinto ex della partita; nell’Atalanta Muriel dovrebbe essere uno dei due nuovi acquisti in campo subito, al fianco di Duvan Zapata per un attacco tutto colombiano. Alle loro spalle Alejandro Gomez (Ilicic è squalificato), a centrocampo la solita coppia Freuler-De Roon e come sempre Hateboer e Gosens a percorrere le corsie laterali. Grande attesa per il veterano Skrtel che comanderà la difesa davanti a Gollini, con il supporto di Toloi e Palomino che sono in vantaggio su Andrea Masiello.

QUOTE E PRONOSTICO

La Dea parte favorita in Spal Atalanta: il pronostico sancito dall’agenzia di scommesse Snai prevede una differenza sostanziale tra i valori delle due vittorie, quella degli ospiti (segno 2) da 1,83 e quella degli estensi (per la quale dovrete giocare il segno 1) che vi farebbe guadagnare 4.50 volte la somma messa sul piatto. Vale invece 3,50 volte la puntata l’eventualità del segno X, che come sempre regola il pareggio.



