Diretta/ Spal Bari (Coppa Italia): streaming video tv, scontro tra ambiziose

DIRETTA SPAL BARI: I PUGLIESI TENTANO L’IMPRESA!

Spal Bari viene diretta dal signor Sozza e si disputerà alle 21.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Scontro fra due grandi piazze: gli estensi hanno dimostrato di fare sul serio nel nuovo campionato di Serie B, passati sotto la guida di Pasquale Marino, uno dei tecnici più esperti in categoria, con un ottimo pareggio in casa dell’ambizioso Monza all’esordio. Certo, c’è da cancellare la delusione della retrocessione della passata stagione, ma la prospettiva sembra comunque interessante: andrà confermata contro un Bari che dalla sua ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino stagionale. Prima il poker al Trastevere nel primo turno di Coppa, quindi il colpaccio esterno nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla, vinto 2-3 grazie alle reti Antenucci, Orazio e D’Ursi. I biancorossi si erano portati sullo 0-3, poi a fine primo tempo il risultato era già sul 2-3, ma la squadra di Auteri è riuscita a conservare una vittoria preziosa. Il Bari vuole essere protagonista dopo aver sfiorato il ritorno in Serie B, perdendo nel luglio scorso la finale play off contro la Reggiana.

DIRETTA SPAL BARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA COPPA ITALIA

La diretta tv di Spal Bari sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale numero 58 di RaiSport sul digitale terrestre. In ogni caso la partita sarà disponibile alla visione anche in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.raiplay.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, o utilizzano l’app RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BARI

Le probabili formazioni di Spal Bari, sfida in programma allo stadio Mazza di Ferrara e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Spal sarà schierata dal tecnico Pasquale Marino con un 3-4-3: Berisha; Salamon, Vicari, Tomivic; Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro; Brignola, Floccari, Strefezza. 3-4-3 per il Bari di Gaetano Auteri con questo undici titolare schierato dal 1′: Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare, Ciofani; Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Spal Bari, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,60 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,80 volte la vostra giocata.



