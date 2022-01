Diretta/ Spal Benevento streaming video tv: sanniti lanciati (Serie B)

DIRETTA SPAL BENEVENTO: OCCHIO AI FERRARESI…

Spal Benevento, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I sanniti arrivano lanciatissimi all’appuntamento: nel recupero contro il Monza il Benevento ha messo in fila la quinta vittoria consecutiva in campionato, agganciando il secondo posto in classifica e provando ora a tenere il passo del Brescia, che ha già vinto la sua sfida del sabato in casa della Reggina.

La Spal invece scende in campo per la prima volta nel 2022, dopo aver chiuso il vecchio anno con due sconfitte consecutive contro Brescia e Frosinone. Gli estensi sono chiamati a guardarsi le spalle con l’Alessandria quintultima ora lontana solo 3 lunghezze. Il Benevento ha già battuto in Coppa Italia il 14 agosto scorso la Spal in questa stagione con gli estensi che hanno vinto 2-0 in Serie A l’ultimo precedente interno contro i sanniti, il 6 maggio 2018. Il Benevento non vince a Ferrara dallo 0-2 del 4 dicembre 2011, quando entrambe le squadre militavano in Serie C.

DIRETTA SPAL BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Spal Benevento sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Spal Benevento, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pomini; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Esposito, Viviani, Da Riva; Mancosu; Colombo, Melchiorri. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora, Viviani, Tello; Insigne, Moncini, Sau.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

