Diretta/ Spal Bologna U18 streaming video e tv. Finale Scudetto tutta emiliana!

DIRETTA SPAL BOLOGNA U18: DERBY EMILIANO IN FINALE!

Spal Bologna, in diretta sabato 18 giugno 2022 alle ore 20.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valevole per la finalissima del campionato Nazionale Under 18. Finale Scudetto tutta emiliana dunque, con gli estensi pronti a giocarsi il titolo dopo la vittoria per 0-1 contro la Roma: decisivo un gol di Puletto su rigore nel primo tempo sempre sul campo di Ascoli, la Roma ha provato a reagire ma il portiere estense Abati ha salvato la situazione nel recupero e ha permesso agli estensi di accedere all’atto finale della stagione.

Il Bologna invece ha affrontato la sua semifinale presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Contro la Fiorentina è stato il numero 10 e capitano rossoblu Mazia sbloccare la gara con un colpo di testa su assist di Casadei. Saltalamacchia ha sfiorato il pari per i viola ma allo scadere un contropiede di Raimondi con tanto di appoggio a porta vuota ha chiuso i conti sul 2-0 per i felsinei, pronti ora a giocarsi il titolo nella notta più importante dell’anno per l’Under 18.

DIRETTA SPAL BOLOGNA U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Spal Bologna U18 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la fase finale del campionato Under 18 infatti non viene trasmessa ma sarà a disposizione in diretta streaming video. Tutte le gare delle finali nazionali, dall’Under 18 Professionisti, fino all’Under 15 di Calcio a 5 Dilettanti, saranno trasmesse in streaming sul portale della FIGC: su figc.it e sul canale YouTube della Federazione, per consentire la visione della più importante manifestazione di calcio giovanile in Italia a tutti gli addetti ai lavori e agli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA U18

Le probabili formazioni della diretta Spal Bologna Under 18, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per la Spal, Massimo Pedriali schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati, Cavallini, Saiani, Contiliano, Abdalla, Gobbo, Dell’Aquila, Martini, Boccia, Puletto, Semenza. Risponderà il Bologna allenato da Paolo Magnani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Karlsson, Motolese, Maltoni, Amey, Mercier, Raimondo, Casadei, Anatriello, Marzia, Corazza.











