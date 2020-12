Diretta/ Spal Brescia (Serie B) streaming video DAZN: obiettivo rivincita

DIRETTA SPAL BRESCIA: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Spal Brescia in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Obiettivo rivincita per entrambe le formazioni che, nonostante le ambizioni, non sono state finora in grado finora di trovare continuità ad alto livello. Si era illusa la Spal, che si è inceppata sul più bello dopo una serie di 8 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: il successo contro il Lecce sembrava aver fatto ripartire la giostra me nella trasferta di Ascoli per gli estensi è arrivata una doccia fredda, 2-0 e Spal riassorbita nel gruppo delle terze, assieme a Cittadella e Monza. Ancora più indietro è il Brescia, a -5 dalla zona play off e reduce da una sconfitta interna contro l’Empoli che ha avuto il sapore di un esame di maturità mancato, con le Rondinelle di nuovo a metà del guado in una stagione già di per sé tribolata, con 3 allenatori, ovvero Delneri, Lopez e Dionigi, che si sono già seduti sulla panchina della formazione lombarda.

DIRETTA SPAL BRESCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Brescia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BRESCIA

Le probabili formazioni di Spal Brescia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Marino con un 3-4-1-2: Thiam, Vicari, Salamon, Ranieri, Dickmann, Valoti, Sa. Esposito, Sala, Castro, Di Francesco, Paloschi. Gli ospiti guidati in panchina da Davide Dionigi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Joronen; Papetti, Mangraviti, Mateju; Verzeni, Dessena, Bisoli, Martella; Spalek, Bjarnason; Torregrossa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Spal e Brescia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.75.

