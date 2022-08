Diretta/ Spal Cagliari streaming video tv: sardi per confermarsi (Serie B)

DIRETTA SPAL CAGLIARI: GRANDE EQUILIBRIO

Spal Cagliari, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie B. Sardi chiamati a confermarsi dopo un avvio di stagione difficile ma che ha permesso loro di raccogliere 4 punti importanti. Prima il pareggio strappato in extremis in casa del Como grazie a un gol di Gaston Pereiro, poi il ribaltone casalingo contro il Cittadella, passando dallo svantaggio al 2-1 finale.

La Spal dalla sua è riuscita a fornire una risposta dopo la pessima partenza, col tris incassato in casa dalla Reggina alla prima giornata. Estensi che hanno pareggiato 1-1 sul difficile campo dell’Ascoli, dando filo da torcere a una pretendente alla zona play off. Il 23 giugno 2020 Cagliari corsaro nell’ultimo precedente a Ferrara disputato in Serie A col punteggio di 0-1. La Spal non batte invece il Cagliari in casa dall’1-0 della stagione 1967/68.

SPAL CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Spal Cagliari sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Spal Cagliari, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Frosinone e Brescia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Spal Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Roberto Venturato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli; Murgia, Esposito, Zanellato; Maistro; La Mantia, Moncini. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Liverani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Makoumbou, Nandez, Rog; Mancosu, Luvumbo; Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Cagliari, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l'eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











