Diretta/ Spal Como streaming video tv: scontro salvezza al “Mazza” (Serie B)

DIRETTA SPAL COMO: DIFESE DA RIVEDERE

La diretta Spal Como, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, racconta di punti molto importanti in chiave salvezza da ambo le parti. Da un alto l’undici caro al presidente Tacopina che, reduce da tre sconfitte consecutive, non può permettersi altri passi falsi. Dall’altro il Como che, grazie a quattro punti nelle ultime tre sfide, ha messo il naso fuori dalla zona play-out. Ma la lotta salvezza è apertissima con almeno nove squadre in lotta per mantenere la categoria. Ogni partita, ogni punto rappresenta un mattone importante per rimanere nel campionato cadetto.

I biglietti da visita delle due squadre non sono dei migliori. Entrambe, infatti, hanno necessità di registrare propri reparti difensivi visti i 34 gol subiti dal Como, due in più della Spal. Meglio gli Estensi anche in termini di reti segnate, 28, due in più della formazione lariana.

SPAL COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Spal Como, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile solamente su Dazn. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per vedere lo scontro salvezza in programma allo stadio “Mazza” di Ferrara.

SPAL COMO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Como vedono tanti dubbi alla vigilia soprattutto per gli estensi, reduci in settimana dall’avvicendamento in panchina tra Daniele De Rossi e Massimo Oddo. L’ex capitano della Roma, infatti, è stato sollevato dall’incarico insieme al vice allenatore Carlo Cornacchia, ai collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed al match analyst Simone Contran. Probabile che il nuovo tecnico Oddo non snaturi troppo la squadra alla prima uscita confermando il 3-5-2 del suo predecessore.

Acque decisamente meno agitate in casa Como dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Sudtirol. Per mister Longo “problemi” di abbondanza a centrocampo dove Fabregas e Baselli migliorano di giorno in giorno e si candidano per una maglia dal primo minuto. I soli indisponibili, infatti, sono i lungodegenti Kerrigan e Solini.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Spal Como vedono partire leggermene favoriti i ragazzi di Longo nonostante la trasferta. Secondo Snai, il successo lombardo al “Mazza” vale 2.50 contro i 2.85 attribuiti agli estensi e la quota 3.20 riferita al segno X. Non ci si aspettano tanti gol e l’Over 2.5 a 2.00 è la dimostrazione di quanto detto. Risultato più accreditato è l’1-1, quotato 6.00.

