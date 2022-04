DIRETTA/ Spal Cosenza video streaming tv: c’è equilibrio negli 8 precedenti

DIRETTA SPAL COSENZA: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire i precedenti di Spal Cosenza, che si gioca tra poco. Una partita dalla tradizione non troppo ampia: infatti gli incroci sono appena 8, il primo dei quali disputato al San Vito nel gennaio 1993 per il campionato di Serie B. Da quel momento le due squadre hanno generato tre vittorie del Cosenza e due della Spal, dunque con tre pareggi che sono tutti 1-1; l’unica volta in cui i lupi sono riusciti a imporsi in trasferta lo hanno fatto ai tempi supplementari, infatti quella partita giocata nell’agosto di 29 anni fa era valida per il primo turno di Coppa Italia e dunque era in gara secca. I lupi avevano pareggiato con il rigore di Pietro Maiellaro, dopo la rete di Girolamo Bizzarri.

DIRETTA/ Spal Lecce Primavera (risultato finale 2-0): colpo importante degli estensi!

A spalcinque minuti dai rigori era stato Richard Vanigli a segnare la rete decisiva, e qualcuno ricorderà questo nome perché 13 anni dopo, con la maglia dell’Empoli, aveva quasi negato a Francesco Totti il Mondiale in Germania, pure se quel grave infortunio occorso al capitano della Roma era stato fortuito e sfortunato. Tornando ai precedenti di Spal Cosenza, possiamo aggiungere che l’ultima vittoria casalinga della squadra estense è sempre del 1993, ma nella stagione sportiva precedente: a giugno, nel finale del campionato di Serie B, era finita 2-1 co Marco Nappi che, già a segno su rigore, aveva completato la doppietta al 90’ dopo il temporaneo pareggio di Tarcisio Catanese. (agg. di Claudio Franceschini)

Silvio Longobucco è morto a 71 anni/ Era un ex calciatore della Juventus

DIRETTA SPAL COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Spal Cosenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIRETTA/ Cosenza Parma (risultato finale 1-3) video tv: chiude Bernabè!

SPAL COSENZA: PUNTI CHE SCOTTANO

Spal Cosenza, in diretta martedì 5 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Scontro salvezza con la Spal che sta provando a mettere in ghiaccio la permanenza diretta in cadetteria. In questo senso particolarmente importante è stato il pareggio contro l’Alessandria, proprio la squadra alle spalle degli estensi in zona play out, rimasta così a 7 punti di distanza dalla Spal.

L’ultimo ko in casa contro il Parma ha ulteriormente complicato il cammino del Cosenza, che divide col Vicenza a quota 24 punti il quartultimo posto in classifica e dunque l’ultima piazza buona per disputare i play out ed evitare la retrocessione diretta, con i calabresi che hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide disputate in campionato. All’andata Spal corsara di misura a Cosenza, il 3 ottobre 2020 pari 1-1 nell’ultimo precedente disputato a Ferrara tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Spal Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Roberto Venturato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Zanellato, Esposito, Pinato; Crociata; Vido, Melchiorri. Risponderà il Cosenza allenato da Pierpaolo Bisoli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Camporese, Di Pardo, Venturi; Situm, Kongolo, Voca, Liotti; Caso, Laura, Millico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA