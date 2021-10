Diretta/ Spal Genoa (Primavera) streaming video tv: grifoni secondi

DIRETTA SPAL GENOA PRIMAVERA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Spal Genoa, in diretta venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Dopo l’ultimo 2-2 contro il Torino i Grifoni hanno comunque confermato il loro valore e la loro solidità in questo brillante inizio di campionato, andando ad assestarsi al secondo posto in classifica a -3 dalla Roma capolista con un’eccellente difesa che al momento ha subito solo 3 gol, e solamente i giallorossi primi della classe possono al momento dire di aver fatto meglio.

La Spal con 8 punti fa parte del treno di squadre appaiate dal quinto al nono posto, gli estensi dopo tre partite senza successi sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno di campionato espugnando con il punteggio di 1-2 il campo del Bologna e, come nella passata stagione, si stanno confermando tra le squadre in grado di competere per un posto nei play off, anche se col passare delle giornate bisognerà mostrare anche di saper esprimere continuità nel corso del cammino.

DIRETTA SPAL GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Spal Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Fabrizio Piccareta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon, Borsoi, Saio, Nador, Csinger, Simonetta, Sperti, Campagna, Pavlides, Orfei, Wilke Braams. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo G.B. Fabbri, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



