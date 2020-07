Diretta Spal Inter/ Streaming video DAZN: i nerazzurri ci credono ancora (Serie A)

Spal Inter, in diretta dallo stadio Paolo Mazza, si gioca alle ore 21:45 di giovedì 16 luglio: siamo nella 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e ancora una volta saranno i nerazzurri a chiudere il turno. Antonio Conte non ha ancora perso la speranza di mettere le mani sullo scudetto: iniziava questa giornata staccato dalla Juventus, ma intanto si era ripreso il secondo posto agganciando la Lazio, tornando alla vittoria con il 3-1 sul Torino. I punti persi per strada nel post—lockdown rischiano di essere rimpianti, adesso l’Inter deve provare a vincerle tutte e scoprire quello che succederà, intanto la Champions League è archiviata e bisogna blindare la seconda posizione.

La Spal è ormai condannata alla retrocessione: ultima in classifica, la squadra biancazzurra ha mandato segnali negativi nelle ultime due partite, facendosi battere da Udinese e Genoa (due rivali dirette) senza praticamente avere occasioni da rete. Si pensa già alla scalata del prossimo anno, provando a chiudere in maniera dignitosa; vediamo dunque quali sono le probabili formazioni di questa partita, possiamo leggerle insieme aspettando che la diretta di Spal Inter prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Inter sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. Tuttavia, da questa stagione la televisione satellitare ha aperto il canale DAZN1 (numero 209 del decoder) che fornisce ai clienti delle due emittenti la possibilità di seguirvi parte della programmazione, compresa eventualmente la sfida del Mazza.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

In Spal Inter Gigi Di Biagio potrebbe confermare il 3-5-1-1, e alcune delle scelte che ha operato nell’ultima partita: in difesa davanti a Letica ci saranno Cionek, Vicari e Bonifazi con l’ex Felipe che si gioca una maglia, poi due esterni che potrebbero essere D’Alessandro e Strefezza mandando in panchina Sala, perché ormai da difendere è rimasto poco. Per lo stesso motivo ci saranno due mezzali offensive come Missiroli e Murgia ad accompagnare la regia che dovrebbe essere di Valdifiori; è rientrato Federico Di Francesco che potrebbe avere spazio alle spalle di Petagna, gli altri due candidati sono Lucas Castro e Floccari con il quale si passerebbe al classico 3-5-2.

Nell’Inter è squalificato Godin, che si deve fermare subito dopo il gol: dunque in difesa torna titolare Skriniar che ricompone il reparto con Alessandro Bastoni e De Vrij davanti ad Handanovic. Biraghi potrebbe essere subito titolare, con Candreva sull’altro versante; ancora centrocampo decimato per Conte, e dunque coppia Brozovic-Gagliardini insidiata da Borja Valero, che potrebbe giocare trequartista rimpiazzando nuovamente Eriksen. Resta da valutare Romelu Lukaku: il belga potrebbe farcela per andare almeno in panchina, i titolari però dovrebbero essere ancora una volta Lautaro Martinez, tornato al gol nell’ultimo Monday Night, e Alexis Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente i nerazzurri sono nettamente favoriti nel pronostico di Spal Inter, tracciato anche dall’agenzia Snai: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 1,32 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 8,75 che accompagna il segno 1, eventualità per il successo degli estensi. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 5,50 volte quello che avrete investito.



