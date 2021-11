DIRETTA/ Spal Lecce video streaming tv: non sono tanti i precedenti del match

DIRETTA SPAL LECCE: I TESTA A TESTA

Ora soffermiamoci sui precedenti della diretta di Spal Lecce. Il match si è disputato, considerando anche le gare giocate a Via del Mare, già per 5 volte col bilancio che è di 3 vittorie per la squadra di Ferrara e 2 per i pugliesi ma nessun pareggio. La Spal contro questo avversario in casa ha giocato 3 volte con 2 successi e 1 sconfitta. L’unico successo al Paolo Mazza del Lecce ci porta indietro al settembre 2019 quando le due squadre si affrontarono addirittura in Serie A in una gara terminata col risultato di 1-3. La gara fu sbloccata da un rigore di Mancosu al minuto 11 con pareggio di Di Francesco subito dopo.

Nella ripresa Calderoni e ancora Mancosu su rigore di fatto regalavano una bella vittoria ai giallorossi. Subito successivo è il primo successo della Spal in casa contro questo avversario addirittura per 5-1. Nel primo tempo si scatenvano i padroni di casa, in quella che era una gara valida per i 16esimi di finale di Coppa Italia, con reti di Igor, Paloschi, Murgia e Cionek. Gli ospiti pronti via nella ripresa provavano timidamente a dire la loro con un gol di Imbula. Nel finale metteva la ciliegina sulla torta Floccari. L’altro successo è un 1-0 del dicembre 2020 in Serie B, gara decisa nel finale da una rete di Strefezza.

DIRETTA SPAL LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Spal Lecce, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

SPAL LECCE: GLI ESTENSI VOGLIONO CONFERME!

Spal Lecce, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli estensi hanno potuto festeggiare il ritorno di Giuseppe Rossi ad alti livelli, con un gol importantissimo che ha garantito agli estensi la vittoria nell’ultima, delicata trasferta in casa di Cosenza, 3 punti che hanno riportato i biancazzurri in quota salvezza.

Dall’altra parte il Lecce ha pareggiato in maniera rocambolesca 3-3 in casa contro la Ternana. Un punto che ha lasciato al terzo posto i salentini, a -2 dal Brescia secondo e a -3 dal Pisa terzo in classifica, ma la serie positiva dei giallorossi continua con 13 risultati utili consecutivi già messi in cassaforte. Al 22 dicembre 2020 risale l’ultimo scontro a Ferrara tra Spal e Lecce, 1-0 per gli estensi il risultato finale. I salentini non passano al “Mazza” dall’1-3 in Serie A del 25 settembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LECCE

Le probabili formazioni della diretta Spal Lecce, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seculin; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Crociata, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Calabresi, Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Olivieri, Di Mariano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spal Lecce in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 3.10 mentre viene fissato a 3.05 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 2.40 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



