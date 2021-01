Diretta/ Spal Monza (Serie B) streaming video DAZN. sognando il grande salto

DIRETTA SPAL MONZA: BROCCHI PROVA IL COLPACCIO!

Spal Monza, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, in programma domenica 31 gennaio 2021 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida d’alta classifica tra due formazioni che non fanno mistero di sognare il grande salto in Serie A. Vale per la Spal che pur tra alti e bassi ha dimostrato di voler puntare al ritorno immediato in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione. In Coppa Italia la corsa degli estensi si è interrotta ai quarti di finale con il poker incassato in casa della Juventus, una passerella comunque importante per la squadra di Marino che in campionato, dopo due vittorie contro Frosinone e Reggiana, si è dovuta accontentare di un pari sul campo della Cremonese.

I brianzoli però non sono da meno, anzi sono un punto avanti agli emiliani, condividendo il secondo posto con la Salernitana, a -4 dall’Empoli primo della classe. Importantissima la vittoria ottenuta dal Monza nel posticipo di lunedì scorso sul campo del Brescia, successo fondamentale nonché sesto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Cristian Brocchi.

La diretta tv di Spal Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Monza allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa allenati da Pasquale Marino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Mora, Esposito, Valoti, Sala; Paloschi, Floccari. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristian Brocchi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho.

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Spal Monza: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.95 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



