Diretta/ Spal Monza streaming video tv: verifica importante (Serie B)

DIRETTA SPAL MONZA: TACOPINA VUOLE FARE IL COLPACCIO!

Spal Monza, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ già una verifica importante per due squadre ambiziose che devono però provare a misurarsi con la ricerca di una continuità indispensabile per puntare al vertice del campionato cadetto. Dopo il passo falso della sconfitta all’esordio a Pisa, la Spal ha regalato gol e spettacolo con la cinquina rifilata al Pordenone, col tecnico catalano Clotet chiamato ora a dare solidità a una squadra dal grande potenziale.

Il Monza di Stroppa è invece già solido, avendo mantenuto la porta imbattuta nelle prime due partite di campionato, ma deve necessariamente trovare nuove soluzioni offensive. Dopo lo 0-0 di Reggio Calabria, è bastato un gol per trovare la prima vittoria contro la Cremonese, ma l’attacco dovrà aumentare i giri per forza di cose. Pari nell’ultimo precedente a Ferrara, 1-1 il 31 gennaio scorso, le ultime 5 sfide di campionato tra Spal e Monza sono tutte finite in pareggio. Ultima vittoria estense il 3-1 di vent’anni fa, il 14 ottobre 2001.

DIRETTA SPAL MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Monza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MONZA

Le probabili formazioni di Spal Monza, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Coccolo; Da Riva, Esposito, Zuculini; Mancosu, Crociata; Colombo. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Bettella; Pedro Pereira, Barberis, Mazzitelli, Valoti, Carlos Augusto; Mota, Favilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Paolo Mazza di Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



