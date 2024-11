DIRETTA SPAL PINETO (RISULTATO LIVE 0-1): DUPLICE FISCHIO

Al termine del primo tempo della diretta di SPAL Pineto, il risultato rimane fermo sullo 0-1. La SPAL è riuscita a mantenere il pareggio grazie a una solida prestazione difensiva, in particolare da parte di Nador, il quale ha evitato pericoli con numerosi recuperi e interventi cruciali.

DIRETTA/ Pineto Carpi (risultato finale 1-4): Stanzani cala il poker (Serie C, 3 novembre 2024)

Il Pineto, dal canto suo, ha cercato di pungere in attacco, ma non è riuscito a sfondare la muraglia difensiva della squadra di casa. Entrambe le squadre hanno avuto qualche occasione, ma senza riuscire a concretizzare, mantenendo il punteggio invariato all’intervallo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL PINETO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti di SPAL Pineto in diretta, il risultato è ancora sullo 0-0, ma l’attenzione è tutta su un’azione degli ospiti. Bruzzaniti, dal limite dell’area, prova un potente tiro verso la porta che sembra destinato a infilarsi nell’angolo, ma il portiere della SPAL interviene con tempismo, evitando il gol.

Diretta/ Ternana Spal (risultato finale 4-1): i padroni di casa dilagano (Serie C, 2 novembre 2024)

È un avvio di partita vibrante, con il Pineto che si fa vedere in attacco, cercando di sorprendere la difesa avversaria con iniziative interessanti. La SPAL, da parte sua, appare più contenuta, cercando di riprendersi dall’onda d’urto iniziale degli ospiti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL PINETO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Tutto è pronto, comincia fra pochissimo la diretta Spal Pineto e allora adesso è giunto il momento di ricordare come sia andato il cammino nelle precedenti tredici giornate del campionato di Serie C 2024-2025, girone B, per gli emiliani e gli abruzzesi verso la sfida odierna. La Spal deve fare i conti anche con il -3 di penalizzazione che complica ulteriormente una situazione non esaltante sul campo con tre vittorie, due pareggi e ben otto sconfitte; i punti all’attivo sono solamente 8 e il trend è in netto calo, con un solo pareggio e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.

Video Milan Futuro Pineto (0-2)/Gol e highlights: i big non incidono, rossoneri ko (Serie C, 30 Ottobre 2024)

Il Pineto invece ha raccolto due vittorie e un pareggio oltre a due sconfitte di recente, c’è quindi un discreto tentativo di risalita che colloca gli abruzzesi a quota 14 punti in classifica in virtù di tre vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte finora. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Spal Pineto comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPAL PINETO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Spal Pineto dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Via streaming sarà dunque possibile vedere la diretta Spal Pineto con NOW TV e Sky Go tramite smart phone, tablet, smart tv e pc. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno inoltre sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 252.

SPAL PINETO, I BIANCAZZURRI NECESSITANO DI UNA VITTORIA

La diretta Spal Pineto è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Entrambe le compagini impegnate in Emilia-Romagna sono reduci da sconfitte subite nel turno successivo di campionato ma la situazione è senza dubbio più complicata per i padroni di casa, ancora attardati in classifica occupando la diciannovesima posizione con appena 8 punti guadagnati. Gli Estensi hanno quindi bisogno di tornare a vincere se non vorranno rimanere in zona playout con il Legnago Salus, ultimo, che incombe ad un punto di distacco.

Gli ospiti invece si trovano in tredicesima posizione con quattordici punti conquistati, gli stessi del Perugia davanti solo grazie ad una migliore differenza reti. Ricordiamo inoltre che la direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Ciro Aldi, proveniente dalla sezione AIA di Lanciano, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Marco Roncari di Vicenza e Alberto Callovi di San Donà di Piave mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Alberto Callovi di Roma 1.

SPAL PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Spal Pineto del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Possibile ritorno al 3-5-2 per i padroni di casa di mister Andrea Dossena che potrebbero quindi ripresentarsi in campo con Melgrati in porta, Calapai, Arena e Nador in difesa, Bassoli, Mignanelli, Zammarini, Radrezza ed Awua a centrocampo con Rao e Karlsson in attacco.

Dall’altro lato mister Ivan Tisci, nonostante i risultati più recenti ottenuti con la sua squadra, potrebbe decidere di riconfermare ancora una volta il 4-3-3 schierando Tonti tra i pali con Hadžiosmanović, De Santis, Ingrosso e Borsoi davanti in difesa, Schirone, Lombardi e Bruzzaniti in mediana mentre il tridente offensivo sarà costituito da Chakir, Gambale e Pellegrino

DIRETTA SPAL PINETO, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Spal Pineto valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Per Goldbet, Planetwin, Lottomatica e Betflag gli Estensi partono da favoriti per ottenere la vittoria con l’1 fissato ad appena 1.80. Difficile quindi che il Pineto si aggiudichi il successo, con il 2 dato a 4.15, ma appare interessante la quota relativa al possibile pareggio, visto che l’x è qui indicato a 3.30.