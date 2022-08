DIRETTA SPAL REGGINA/ Streaming video tv: Inzaghi ritrova Tacopina (Serie B)

DIRETTA SPAL REGGINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La diretta Spal Reggina terrà compagnia a tutti i nostri letture domenica 14 agosto alle ore 20:45. La prima giornata di Serie B si apre con la sfida tra Parma e Bari, big match di giornata. A seguire sabato gli esordi di Pisa Cagliari e Palermo, rispettivamente contro Cittadella, Como e Perugia. Poi si continua la domenica con il Genoa atteso a Venezia ed il Brescia che ospita la “cenerentola” del campionato Sudtirol. Spal che si affaccia al match con il proprio presidente Joe Tacopina pronto a stupire, anche coloro che sono più scettici.

DIRETTA/ Empoli Spal (risultato finale 1-2 dts): Arena condanna i toscani!

In panchina un grande allenatore, ed i tifosi del Cittadella non possono fare altro che confermare: Roberto Venturato. Dall’altra parte la Reggina che sembrava potesse confermare Stellone ma che ha preferito puntare per la panchina un altro attaccante, uno che ha vinto un mondiale in carriera: Pippo Inzaghi. Proprio Pippo Inzaghi è stato a Venezia nella precedente gestione dell’italo americano Joe Tacopina.

DIRETTA/ Sampdoria Reggina (risultato finale 1-0) video tv: decide Sabiri!

SPAL REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vi informiamo che sarà possibile seguire la sfida Spal Reggina in diretta televisiva sui canali Sky ed in streaming video sull’applicazione. Spal Reggina, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in diretta streaming video su diverse piattaforme come quelle di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, possa vedere la partita della propria squadra del cuore.

DIRETTA SPAL REGGINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Spal Reggina. In porta, per i padroni di casa, Alfonso con Dickmann terzino destro e Celia a sinistra. Al centro della difesa scalda i motori l’ex Lecce Meccariello ed Arena. A centrocampo i dubbi sono pochissimi: Esposito, fratello di Sebastiano ex Inter, e Zanellato punti fermissimi della rosa con Murgia e Mancosu a formare un rombo in questo centrocampo di pura tecnica. In attacco tandem La Mantia Moncini che cercheranno di trovare il gol fin dalle prime battute.

DIRETTA/ Roma Spal U18 (risultato 0-1) streaming video tv: Puletto su rigore!

Ospiti della Reggina che, seppur abbiano perso tempo ad ufficializzare il tecnico, sono riusciti ad intraprendere una costanza importante con i primi allenamenti e match di Coppa Italia perso contro la Sampdoria, con il gol di Sabiri. In porta Ravaglia, difesa a 4 partendo da destra con Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Giraudo. Centrocampo con Fabbian, Crisetig e Liotti. In attacco parte da destra Ricci con l’ex Inter Rivas e Jeremy Menez come falso nove: un tridente di classe e qualità che sfiderà i fisici difensori della Spal.

LE QUOTE DI SPAL REGGINA

Guardiamo ora le quote della diretta Spal Reggina che possono già farci capire ciò che vedremo in campo. Spal favorita dai maggiori bookmakers: 1.78 la quota vincente della squadra di casa secondo l’agenzia Planetwin, segue 1.75 Betfair così come Goldbet, Pokerstars e Better. Pareggio a 3.65 per Leo Vegas, ma non è da sottovalutare la quota di 3.60 che offrono sia la Goldbet che Better. Chiude la vittoria della Reggina di Pippo Inzaghi con con il 4.20 di Bet 365, fino al 4.89 di Planetwin 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA