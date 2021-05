Diretta/ Spal Sampdoria (Primavera) streaming video e tv. Capolista alla verifica

DIRETTA SPAL SAMPDORIA PRIMAVERA:

Spal Sampdoria, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Capolista alla verifica dopo lo scivolone interno contro la Juventus: dopo l’1-2 subito dai bianconeri che ha interrotto una serie di 11 risultati utili consecutivi, i blucerchiati hanno mantenuto la vetta della classifica ma il vantaggio su Roma e Inter si è ridotto a una lunghezza e quello sulla Juventus a 3. Per ripartire la Samp proverà a minare le certezze di una Spal in salute, reduce da 4 risultati utili consecutivi e da un successo sull’Ascoli che ha rilanciato pesantemente gli estensi in zona play off. La Spal è ora al quinto posto in classifica, a +3 sull’Empoli settimo e di nuovo capace di esprimersi agli standard conosciuti a inizio stagione, in cui la squadra allenata da Giuseppe Scurto è stata la vera rivelazione di questo campionato Primavera.

DIRETTA SPAL SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Sampdoria Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre oppure del satellite. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Sampdoria Primavera presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Felice Tufano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Avogadri; Obert, Aquino, Napoli; Giordano, Trimboli, Yepes, Francofonte, Ercolano; Marrale, Prelec.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Spal Sampdoria Primavera dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 3.20, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.30 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.10.

