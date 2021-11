DIRETTA/ Spal Sassuolo Primavera video streaming tv: arbitra Antonino Costanza

DIRETTA SPAL SASSUOLO PRIMAVERA: ARBITRO

La diretta di Spal Sassuolo primavera sarà oggi affidata al fischietto della sezione aia di Agrigento Antonino Costanza, che pure per la speciale occasione sarà accompagnato in campo dagli assistenti Lencioni e Toce. Fissando ora dunque la nostra attenzione solo sul primo direttore di gara, scopriamo che questo, alla vigilia della 10^ giornata di campionato ha già messo da parte sette direzioni, di cui pure nessuna occorsa per tornei giovanili: il suo tabellino stagionale comunque ci racconta di 33 ammonizioni e due esplosioni comminate, come pure tre penalty assegnati.

Potendo dire ancora un poco di più, ecco che in carriera Costanza ha collezionato già un precedente con la Spal primavera, diretta contro la Sampdoria nella stagione scorsa del campionato giovanile. Non esistono invece riferimenti tra il fischietto e il Sassuolo primavera, per cui la sfida di oggi sarà un vero inedito. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPAL SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SFIDA IN EQUILIBRIO!

Spal Sassuolo, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Derby emiliano interessante tra due formazioni separate da quattro punti in classifica. E’ al confine della zona play off la Spal che è reduce da quella che è stata probabilmente la sua più brillante performance in questo inizio di stagione, con uno spettacolare 1-5 rifilato in casa del Lecce.

Rispetto agli avversari di turno è invece indietro di 4 lunghezze il Sassuolo, che si trova 2 punti sopra la zona play out. Dopo un pessimo inizio di campionato però i neroverdi hanno ritrovato solidità e continuità, con cinque risultati utili consecutivi e un’ultima importantissima vittoria, quella con l’Inter, che ha dimostrato come la formazione allenata da Emiliano Bigica possa giocarsela anche con le formazioni di alta classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Spal Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Fabrizio Piccareta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon, Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Simonetta, Orfei, Pavlides, Wilke, Sperti. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vitale, Saccani, Manarelli, Ranem, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli (C), Reda, Manara, Aucelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo G.B. Fabbri, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



