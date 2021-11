DIRETTA/ Spal Torino Primavera video streaming tv: Marco Emmanuele è l’arbitro

DIRETTA SPAL TORINO PRIMAVERA: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta della 8^ giornata tra Spal e Torino primavera sarà affidata al fischietto di Pisa Marco Emmanuele, che pure per l’occasione scenderà in campo con gli assistenti Conti e Galimberti. Volendo ora spendere due parole anche sul primo direttore di gara, pure scopriamo subito che questo in stagione ha già messo da parte ben sette direzioni di cui pure una sola per il campionato giovanile ma solo per la serie cadetta: nel complesso per il toscano pure leggiamo a bilancio 31 ammonizioni, ben 6 espulsioni comminate e tre calci di rigore concessi.

Non è arbitro dunque dalla mano leggera. Ampliando la nostra analisi poi scopriamo che in carriera Emmanuele ha già incontrato la Spal primavera, in una sola occasione, queste registrata nella stagione 2019-20 della cadetteria, nella sfida contro il Brescia: uno solo anche il testa a testa tra il fischietto e il Torino primavera, avvenuto nella 4^ giornata del campionato 2020-21 primavera 1, per la sfida con il Milan. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPAL TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Torino Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet cliccando sul canale SI Live 24, oppure l’applicazione.

FORMAZIONI IN SALUTE

Spal Torino primavera, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Momento positivo per entrambe le squadre che arrivano da risultati che le hanno rilanciate in classifica. La Spal viene da un doppio colpo esterno, avendo vinto sia sul campo del Bologna sia nell’ultima sfida a Pescara. Ora gli estensi proveranno a fare risultato anche in casa dopo aver perso l’ultimo match interno contro il Genoa.

Il Torino dalla sua è reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato, con due vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, sempre tra le mura amiche, con i successi ottenuti contro l’Alessandria in Coppa e la Sampdoria in campionato. Granata in crescita e al momento appaiati a 11 punti in classifica, a +4 dalla zona play out e a un passo dalla zona play off, con le due formazioni che ora cercano la giusta continuità necessaria per veleggiare ai piani alti della classifica del torneo Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Spal Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Fabrizio Piccareta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon, Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Simonetta, Orfei, Pavlides, Wilke, Sperti. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan: Reali, Dellavalle, Anton, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo G.B. Fabbri, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



