Diretta Spal Torino/ Streaming video tv: i granata sono ormai al sicuro (Serie A)

Spal Torino, che è in diretta dallo stadio Paolo Mazza, si gioca alle ore 19:30 di domenica 26 luglio: questa partita, valida per la 36^ giornata della Serie A 2019-2020, è una di quelle che a fine stagione valgono poco o nulla per la classifica. Gli estensi sono aritmeticamente retrocessi, e mercoledì hanno incassato 6 gol dalla Roma a domicilio: come unico obiettivo concreto potrebbero ora puntare a evitare l’ultimo posto, ma il Brescia non è esattamente alla portata e comunque si tratterebbe di una soddisfazione minima. Il Torino virtualmente non è ancora salvo, ma è molto vicino al traguardo: fortunatamente la squadra di Moreno Longo ha avuto a disposizione partite abbordabili ed è riuscito a vincerle, fronteggiando così una crisi che aveva incredibilmente le cose, e ora arriva dal pareggio interno contro il Verona. Siamo curiosi allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Spal Torino; aspettando che le due squadre calchino il terreno di gioco valutiamo in che modo i loro allenatori potrebbero disporle, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO

Squalificato l’ex Bonifazi, in Spal Torino Gigi Di Biagio potrebbe puntare su una coppia centrale formata da Thiago Cionek e Vicari con Tomovic a giocarsi il posto con Sala sulla destra e Reca o Fares sull’altro versante; in porta ci sarà come sempre Letica, a centrocampo cerca spazio Missiroli che potrebbe fare coppia con Bryan Dabo o Valoti, mentre Murgia sembra destinato ad allargarsi sulla corsia mancina con Strefezza che può agire dall’altra parte. Davanti dovrebbe tornare Petagna: Lucas Castro è pronto a fargli da sparring partner partendo qualche passo più indietro. Torino schierato con il 3-4-1-2: torna Lukic dalla squalifica, dunque tandem di mezzo con Rincon o Meité e Zaza che ancora una volta accompagna Belotti in attacco, da vedere se sarà Verdi o Berenguer a giocare come trequartista visto che lo spagnolo come sappiamo può anche stazionare sulla corsia. De Silvestri e Ola Aina – ma anche Ansaldi – sono in ballottaggio per il posto a destra; in difesa prova a stringere i denti Izzo, in alternativa ancora Lyanco titolare al fianco di Nkoulou e Bremer con Sirigu che naturalmente sarà il portiere.

