Diretta/ Spal Venezia (Serie B) streaming video DAZN: play off nel mirino

DIRETTA SPAL VENEZIA: PUNTI D’ORO PER RIMANERE IN ALTO

Spal Venezia, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Play off nel mirino per entrambe le formazioni, il Venezia è scivolato al quinto posto dopo la sconfitta interna contro la Reggina che ha un po’ gelato gli entusiasmi dei lagunari, la Spal resta al sesto posto dopo l’ultimo pareggio in casa del Chievo.

Per gli estensi un’altra sfida cruciale al confine della zona play off, dopo il cambio di allenatore tra Marino e Rastelli la formazione emiliana ha fatto registrare una scossa ed ora è a +4 dal Brescia nono e a -3 proprio dal Venezia che sarebbe agganciato al quinto posto in caso di vittoria.

I veneti non sono riusciti a mostrarsi continui nel momento chiave della stagione: il blitz in casa del Monza prima della sosta sembrava essere stato l’acuto decisivo per puntare davvero alla corsa al secondo posto, ma il turno venerdì sembra aver azzerato le speranze, col Lecce che ora è volato in seconda piazza a +6 sul Venezia, chiamato ora a confermarsi nella posizione migliore in zona play off.

DIRETTA SPAL VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN che la trasmetterà ai suoi abbonati con il servizio di diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o di una smart tv con connessione a internet. In alternativa, gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder: su DAZN1 è prevista la trasmissione dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Venezia presso lo stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Massimo Rastelli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Berisha; Okoli, Tomovic, Ranieri; Sernicola, Segre, Viviani, Mora, Dickmann; Seck, Valoti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Pomini; Ferrarini, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Maleh, Taugourdeau, Fiordilino; Aramu, Johnsen; Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spal e Venezia, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.



