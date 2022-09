Diretta/ Spal Venezia streaming video tv: lagunari in crisi (Serie B)

DIRETTA SPAL VENEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Spal Venezia, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie B. Lagunari in crisi dopo l’ultima sconfitta interna contro il Benevento dopo il pari col Cittadella. Il Venezia ha vinto finora solo nella trasferta in casa del Sudtirol, proprio l’ex squadra del tecnico Javorcic col campionato vinto nella scorsa stagione, con la squadra che cercherà un cambio di passo.

Difficile comunque l’impegno a Ferrara contro una Spal che sta dimostrando di essere dura a morire. Dopo l’importante successo col Cagliari gli estensi hanno rimontato 2 gol in casa del Bari, raddrizzando una situazione che pareva ormai compromessa. Il 5 aprile 2021 Spal e Venezia hanno pareggiato 1-1 il loro ultimo precedente di campionato a Ferrara, lo stesso giorno ma del 2009 l’ultima vittoria della Spal nel confronto col punteggio di 3-1.

DIRETTA SPAL VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Spal Venezia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Spal Venezia, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Spal Venezia, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Roberto Venturato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura, Trippaldelli; Proia, Esposito, Zanellato; Tunjov; Finotto, La Mantia. Risponderà il Venezia allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Candela, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Fiordilino, Crnigoj; de Vries, Pohjanpalo, Connolly.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Venezia, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l'eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











