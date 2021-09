Diretta/ Spal Verona (Primavera) streaming video tv: partenza sprint

DIRETTA SPAL VERONA: PARTITA EQUILIBRATA

Spal Verona, in diretta lunedì 13 settembre 2021 alle ore 13.00 allo stadio Comunale Preziosa di Copparo, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida tra due squadre che hanno saputo sicuramente interpretare nel migliore dei modi la partenza in campionato, ottenendo entrambe una vittoria nella prima giornata. Ce l’ha fatta la Spal che ha superato di misura, sempre tra le mura amiche, la Sampdoria grazie a una rete messa a segno da Orfei nel primo tempo: la formazione estense sembra anche quest’anno competitiva e ben costruita, come nella scorsa stagione in cui ha veleggiato costantemente in zona play off.

Dall’altra parte gli scaligeri si presentano al campionato da neopromossi, dopo la vittoria nello scorso campionato Primavera 2. E la partenza è stata letteralmente col botto visto che il Verona all’esordio casalingo si è preso addirittura lo scalpo dell’Empoli campione d’Italia di categoria in carica. I gol di Bragantini e Squarzoni hanno concretizzato il gioco brillante dei gialloblu, che hanno giocato a viso aperto anche dopo aver subito il momentaneo pari dei toscani. Questo scontro potrebbe lanciare già la prima vera outsider di questo campionato.

DIRETTA SPAL VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Spal Verona Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale Preziosa di Copparo. Per la Spal, Fabrizio Piccareta schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Csinger, Nador, Iskra; Gineitis, Orfei, Pavlidis, Roda; Biancheri, D’Andrea, Campagna. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Boseggia; Redondi, Bernardi, Terracciano, Coppola; Pierobon, Squarzoni, Schirone; Bosilj, Bragantini, Florio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Preziosa di Copparo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



