Diretta/ Spal Vicenza streaming video tv: per uscire dalla crisi (Serie B)

DIRETTA SPAL VICENZA: PUNTI PESANTI!

Spal Vicenza, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono chiamare ad uscire dalla crisi in cui sono scivolate dopo gli ultimi risultati. La Spal, a dispetto di un buon gioco espresso almeno a tratti, dopo il pari interno contro il Monza è scivolata sabato scorso sul campo della Reggina: risultato deludente anche alla luce delle tante occasioni lasciate alla formazione calabrese nel finale con gli emiliani troppo sbilanciati in avanti a caccia del pareggio.

Diretta/ Vicenza Pisa (risultato finale 1-3): Mastinu di tacco nel recupero!

Dall’altra parte il Vicenza non riesce a interrompere il suo momento nero. Berici sconfitti anche in casa dal Pisa ma la società ha deciso di mantenere ancora in sella il tecnico Di Carlo: dopo tante chiacchiere su un possibile esonero e quattro sconfitte consecutive in campionato, il patron Rosso potrebbe decidere per la sostituzione in panchina in caso di nuovo ko. Il 24 ottobre 2020 la Spal ha vinto 3-2 l’ultimo precedente casalingo contro il Vicenza, che negli ultimi 20 anni non è mai riuscito ad ottenere una vittoria a Ferrara, anche se i precedenti in campionato sono stati solamente due in questo arco di tempo.

DIRETTA/ Empoli Spal Primavera (risultato finale 6-0): tripletta per Baldanzi

DIRETTA SPAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Vicenza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Spal Vicenza, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Coccolo; Da Riva, Esposito, Zuculini; Mancosu, Crociata; Colombo. Risponderà il Vicenza allenato da Domenico Di Carlo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Padella, Brosco, Ierardi, Calderoni, Taugourdeau , Proia, Luca Crecco, Davide Diaw, Longo, Nicola Dalmonte.

Diretta/ Reggina Spal (risultato finale 2-1): grande prova dei calabresi

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Paolo Mazza di Ferrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA