Diretta/ Sparta Praga Liverpool, streaming video tv: Klopp insegue la Coppa (Serie C, 7 marzo 2024)

DIRETTA SPARTA PRAGA LIVERPOOL, ANDATA IN REPUBBLICA CECA

La diretta Sparta Praga Liverpool, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:45, racconta dell’andata degli ottavi di Europa League. I cechi sono arrivati a giocarsi la sfida con gli inglesi dopo aver eliminato il Galatasaray ai sedicesimi. Sconfitta per 3-2 in Turchia e roboante vittoria per 4-1 in casa che ha rispedito a casa Icardi e compagni.

Il Liverpool non ha avuto bisogno di disputare i sedicesimi di finale dato che è approdato direttamente agli ottavi. Questo poiché nel proprio raggruppamento, ovvero il Girone E, la squadra di Klopp ha chiuso con 12 punti in 6 partite, davanti al Tolosa a 11, l’Union Saint-Gilloise terza a 8 e infine il LASK Linz a 3.

SPARTA PRAGA LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sparta Praga Liverpool sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

La diretta streaming Sparta Praga Liverpool sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

SPARTA PRAGA LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sparta Praga Liverpool vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Vindahl, difesa a tre con Vitik, Krejci e Sorensen. Centrocampo composto da Preciado, Laci, Kairinen e Wiesner. In attacco Olatunji, Kuchta e Haraslin.

Replica il Liverpool con il modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Kelleher con Gomez, Quansah, Van Dijk e Tsimikas qualche metro più avanti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Endo, Mac Allister e Clark. Davanti tridente con Elliott, Nunez e Luis Diaz.

SPARTA PRAGA LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sparta Praga Liverpool favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 è dato a 4 mentre la X a 4.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1,60 contro l’Under a 2.30. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.57 e 2.25.

