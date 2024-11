DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID: SFIDA DA SOGNO!

Davvero straordinaria la diretta Liverpool Real Madrid, che alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre infiammerà Anfield per la quinta giornata di Champions League 2024-2025: due finali recenti, entrambe vinte dai blancos, hanno generato una fiera rivalità tra due delle squadre che maggiormente hanno scritto la storia del calcio, e che ora se vogliamo vivono momenti diversi perché il Liverpool sta volando contro le previsioni, l’avvento di Arne Slot dopo nove anni di Jurgen Klopp parla perora di una squadra in fuga in Premier League e a punteggio pieno in Champions League, competizione nella quale ha subito un solo gol.

Il Real Madrid invece fatica: già sconfitto a Lille, Carlo Ancelotti ha perso in casa contro il Milan e in campionato, ricordiamo, ha già uno 0-4 sul groppone dal Barcellona (al Bernabeu) ma come ha ricordato lo stesso allenatore reggiano mai sottovalutare questa squadra, capace di carburare e diventare imbattibile anche se oggi clamorosamente sarebbe fuori dagli ottavi e dovrebbe passare attraverso i playoff. Stiamo dunque per scoprire quello che accadrà nell’attesissima diretta Liverpool Real Madrid, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori con le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire in tv la diretta Liverpool Real Madrid anche in chiaro, perché è questa la partita che nella quinta giornata di Champions League viene proposta su Tv8; appuntamento anche in mobilità sul sito, poi ovviamente ci sono le consuete alternative che sono rappresentate dal satellite, per gli abbonati, con Sky Sport Calcio (numero 22 del decoder) e Sky Sport 253 ma anche il servizio di diretta Liverpool Real Madrid streaming video tramite l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, infine la piattaforma Now Tv ma anche in questo caso sarà una modalità riservata ai possessori di un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

Slot ha portato il 4-2-3-1 ad Anfield e nella diretta Liverpool Real Madrid rischia di essere ancora senza Alisson e Alexander-Arnold: avremmo allora Kelleher in porta e Conor Bradley da terzino destro, sull’altro versante Robertson e la coppia centrale formata da Van Dijk e Ibrahima Konaté, se vogliamo abbiamo dubbi in mezzo al campo perché Harvey Elliott e Mac Allister, che può anche avanzare, sono ottime alternative a Curtis Jones mentre Gravenberch in questo momento è intoccabile. Così Salah e presumibilmente Szoboszlai; il ballottaggio davanti riguarda Gakpo e Luis Diaz per la corsia sinistra, come prima punta dovremmo avere Darwin Nuñez.

Ancelotti ha perso Vinicius per almeno tre settimane: tegola pesante nella diretta Liverpool Real Madrid in uno scenario già pieno di infortuni. Davanti può giocare Endrick titolare, finalmente con spazi importanti mandando Brahim Diaz a destra e Mbappé a sinistra, lasciando invece Bellingham al centro della linea. In mezzo ecco Camavinga e Dani Ceballos, deve nuovamente adattarsi da terzino destro Federico Valverde con Ferland Mendy che tornerà titolare come laterale basso a sinistra, in porta se non altro è tornato Courtois e in mezzo alla difesa ci sarà regolarmente Rudiger, Militao però si è rotto il crociato e dunque spazio a Raul Asencio o Jesus Vallejo, certo non uno scenario semplicissimo.

LIVERPOOL REAL MADRID: PRONOSTICO E QUOTE

È curioso analizzare le quote sulla diretta Liverpool Real Madrid per capire cosa pensano gli utenti: l’agenzia Snai emette valori che danno i Reds come favoriti e nemmeno di pochissimo, perché il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,87 volte quanto avrete pensato di investire mentre il segno 2 che regola l’affermazione del Real Madrid porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 volte quella che sarà stata la vostra giocata, abbiamo anche il segno X per il pareggio e in questo caso intaschereste qualcosa di molto simile, ovvero 3,80 volte la posta in palio.