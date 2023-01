Diretta/ Spezia Atalanta streaming video e tv. Gasperini anno ottavo (Serie A)

DIRETTA SPEZIA ATALANTA: OSPITI FAVORITI!

Spezia Atalanta, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Il 2023 sarà l’ottavo anno solare in cui Gasperini guiderà l’Atalanta in panchina: dopo un ottimo inizio di campionato è arrivata una flessione che ha allontanato l’Atalanta non solo dalla vetta della classifica, ma al momento anche dalle prime quattro posizione.

La classifica è comunque ancora molto corta e questo è un monito anche per lo Spezia, al momento quartultimo in classifica ma a +6 dalla Cremonese terzultima. L’ultimo colpo esterno in casa del Verona è stato importantissimo per i liguri, ora chiamati a trovare maggiore continuità per puntellare la loro classifica. L’8 maggio scorso l’Atalanta ha vinto 1-3 l’ultimo precedente in casa dello Spezia, che da quando è approdato nella massima serie ha fatto risultato solo una volta contro gli orobici, in occasione dello 0-0 interno del 21 novembre 2020.

SPEZIA ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Atalanta non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Bastoni; Verde, Nzola. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalis; Lookman, Zapata.

SPEZIA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

