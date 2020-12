Diretta/ Spezia Bologna (Serie A) streaming video e tv: Sinisa dopo la tempesta

DIRETTA SPEZIA BOLOGNA: SFIDA DELICATA!

Spezia Bologna, in diretta presso lo stadio Picco di La Spezia in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Le due formazioni proveranno a ripartire dopo la tempesta dell’ultimo weekend, con i liguri costretti a incassare un poker in casa del Crotone ultimo in classifica e gli emiliani addirittura spazzati via in casa dalla Roma. E’ bastato un tempo ai giallorossi per infliggere una cinquina ai rossoblu, Mihajlovic cerca una risposta immediata in una situazione particolarmente complicata. Lo Spezia però in questa particolare occasione ritrova il suo stadio, il “Picco” ristrutturato accoglie finalmente la Serie A, dopo l’inizio di campionato che i bianconeri hanno vissuto a Cesena. In classifica lo Spezia resta a +4 dalla zona retrocessione, 2 punti indietro dal Bologna che continua a stazionare a metà classifica. In generale le due formazioni hanno perso gli ultimi due match disputati in campionato, servirà un cambio di passo e maggiore equilibrio: il Bologna è, con il Napoli, l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo campionato, segno di una squadra poco abituata alle mezze misure.

DIRETTA SPEZIA BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Bologna sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BOLOGNA

Le probabili formazioni di Spezia Bologna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estévez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Gli ospiti guidati in panchina da Sinisa Mihajlovic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Paz; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Spezia e Bologna, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.45, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA