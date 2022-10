Diretta/ Spezia Brescia streaming video tv: risultato incerto… (Coppa Italia)

DIRETTA SPEZIA BRESCIA: GLI OSPITI VOGLIO SORPRENDERE!

Spezia Brescia, in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le Rondinelle provano a stupire in una sfida che oppone un club del campionato cadetto con uno di Serie A. Dopo una buona partenza in Serie B il Brescia ha rallentato nell’ultimo periodo ottenendo solo un punto nelle ultime 3 partite, in casa contro il Cittadella, perdendo l’ultima sfida sul campo del Cagliari.

Diretta/ Spezia Cremonese (risultato finale 2-2): super Carnesecchi!

Lo Spezia dopo una discreta partenza continua comunque a mettere fieno in cascina per tenersi lontano dalla zona retrocessione, nell’ultima sfida 2-2 casalingo contro la Cremonese in una sfida molto combattuta. Chi vincerà questo confronto sfiderà l’Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia; Spezia e Brescia si ritrovano di fronte al “Picco” dopo l’ultimo precedente del primo settembre 2018, 3-2 per i liguri il risultato finale. Le Rondinelle non vincono in casa spezzina dallo 0-1 del 17 aprile 2018.

Diretta/ Cagliari Brescia (risultato finale 2-1): le Rondinelle si svegliano tardi!

SPEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Spezia Brescia sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPEZIA BRESCIA SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Brescia, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Ferrer, Ampadu, Hristov, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. Risponderà il Brescia allenato da Pep Clotet con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Vignani, Bertagnoli; Moreo, Galazzo; Ayé.

Diretta/ Monza Spezia (risultato finale 2-0): terza di fila per i brianzoli

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA