Diretta/ Spezia Feralpisalò (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie B, 28 febbraio 2024)

Con la diretta di Spezia Feralpisalò stiamo per raccontare una delicata partita per la salvezza, che potrebbe però spingere i liguri a fare un salto di qualità anche decisivo: dopo tre sconfitte in quattro partite, incassando poker da Cittadella e Como, lo Spezia ha iniziato a girare e ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque giornate, ottenendo due preziose vittorie e tornando a festeggiare fuori casa dal 9 dicembre. Un’inversione di tendenza importante per una squadra che quest’anno aveva già avuto una serie positiva di cinque gare (tra settembre e ottobre) ma con una sola vittoria a fronte di cinque pareggi.

Per quanto riguarda la Feralpisalò, il momento positivo dei Leoni del Garda sembra essersi esauriti: quattro vittorie e un pareggio in sei giornate tra metà dicembre e fine gennaio, ma poi tre sconfitte consecutive tra cui quella dolorosa di sabato scorso, perché arrivata in casa contro l’Ascoli che è una diretta rivale per la salvezza. L’ultimo timbro esterno è del 23 dicembre a Marassi: in trasferta la Feralpisalò ha appena 9 punti in 13 gare, con soli 10 gol segnati. Parola al campo adesso, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Spezia Feralpisalò sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPEZIA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono molte alternative per seguire la diretta di Spezia Feralpisalò, infatti tanto per cominciare la tv di Sky offre questa partita insieme a tutta la Serie B tramite l’acquisto del pacchetto Calcio, in alternativa con le medesime modalità anche sulla piattaforma di streaming online NowTv sarà possibile vederla. In ultima battuta anche su Dazn si potrà vedere questo match.

SPEZIA FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

È una storia piuttosto breve quella che ci accompagna oggi verso la diretta di Spezia FeralpiSalò, che naturalmente in Serie B vanta come unico precedente la partita d’andata, che fu disputata sabato 30 settembre scorso nell’ottava giornata di questo campionato, con vittoria esterna per 1-2 dello Spezia allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sede delle partite casalinghe della FeralpiSalò in questo campionato. I gol furono di Salvatore Esposito al 17’ minuto e di Mirko Antonucci nel recupero del primo tempo per lo Spezxia, mentre nella ripresa i bresciani riuscirono solamente ad accorciare le distanze con il gol di Andrea La Mantia al minuto 84.

In precedenza, c’erano state altre quattro partite tra il 2009 e il 2012, tutte però in Lega Pro/Serie C: avevamo avuto ai tempi ben tre pareggi più un altro successo ligure, per cui lo Spezia può vantare due vittorie, mentre la FeralpiSalò non ha mai vinto contro la squadra che dovrà affrontare questa sera. Una storia non del tutto sbilanciata, perché comunque sono in maggioranza i pareggi, ma di certo abbastanza a senso unico: i gardesani sapranno sfatare oggi una sorta di tabù legato allo Spezia? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCONTRO SALVEZZA

Scontro salvezza al Picco questa sera per la diretta di Spezia Feralpisalò valida per la 27esima giornata di Serie B, l’incontro è fissato per oggi 28 febbraio alle ore 20,30. I liguri arrivano a questa partita con un buon momento di forma, avendo ottenuto cinque risultati utili consecutivi che li hanno portati a risalire al 18º posto in classifica e di fatto lottare per uscire dalla zona playin.

Passando agli ospiti, si trovano al 19º posto dopo tre sconfitte spezia, l’ultima delle quali contro l’Ascoli in casa per 0-1. La sfida è intrigante poiché si tratta di uno dei tanti scontri salvezza della stagione, e vedremo chi avrà la meglio tra neopromossa e la retrocessa dalla Serie A.

SPEZIA FERALPISALÒ: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco il momento in cui analizziamo insieme le probabili formazioni della diretta di Spezia Feralpisalò cercando di intravedere insieme i possibili protagonisti del match: la formazione ligure potrebbe optare per il consolidato 3-5-2, con Falcinelli pronto a guidare l’attacco e ad essere uno dei giocatori chiave nell’ultimo terzo del campo come fece nella scorsa uscita.

Per la Feralpisalò potrebbe andare in campo con una difesa affidabile guidata da Martella, un giocatore in grado di garantire solidità e leadership in retroguardia come ha fatto in precedenza, essendo uno dei migliori nella recente prestazione mediocre contro l’Ascoli.

FERALPISALÒ, LE QUOTE

Arriva il consueto momento delle quote anche per la diretta di Spezia Feralpisalò tramite l’ausilio del sito di bet365: il bookmaker mette il segno 1 a 1,91 mentre il segno X a 2,55. La vittoria degli opsiti non è scontata e infatti viene messa a 4,58.











