DIRETTA SPEZIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è pronto per la diretta di Spezia Frosinone, che sarà sicuramente una delle partite più intriganti della seconda giornata del nuovo campionato di Serie B. Per quanto possano valere, diamo allora uno sguardo alle statistiche dopo il primo turno della nuova stagione. Curiosamente sono numeri identici, con un punto a testa in classifica e due gol sia nella voce attiva sia in quella passiva, per una differenza reti pari a zero.

Questo perché alla prima giornata evidentemente sia lo Spezia sia il Frosinone hanno pareggiato per 2-2. I liguri si erano illusi andando in vantaggio di ben due gol sul campo del Pisa, poi però sono stati rimontanti e hanno dovuto accettare la divisione della posta; i ciociari invece erano andati in vantaggio, ma poi si sono trovati pure sotto contro la Sampdoria, prima di fissare il definitivo pareggio. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Spezia Frosinone comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SPEZIA FROSINONE, IN TV E STREAMING

Se siete tifosi o appassionati e volete vedere la diretta Spezia Frosinone, dovete essere provvisti dell’abbonamento di Dazn, gli unici che hanno i diritti per tutta la Serie B.

Per vedere la sfida in diretta streaming dovete sempre essere abbonati a Dazn, ma in questo caso o tramite l’applicazione per smartphone, tablet e console di gioco oppure il sito web su pc.

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Spezia Frosinone, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di nove sfide dal 2004 ad oggi: il primo incrocio allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia è, infatti, datato 3 ottobre 2004 e racconta del successo bianconero con un netto 3-0.

Per trovare la prima e unica affermazione dei ciociari, invece, è necessario arrivare all’ultimo incrocio, ovvero quello del 20 agosto 2020. In quell’occasione il Frosinone si impose di misura grazie alla marcatura realizzata dallo svedese Rohden. Nel mezzo, poi, altri incroci interessanti, su tutti quello del 7 settembre 2014 in Serie B con due squadre attrezzate per puntare alla promozione nella massima serie: un 2-1 per i padroni di casa scandito dai gol di Ebagua e Culina dopo il momentaneo pareggio di Daniel Ciofani su calcio di rigore. (Giulio Halasz)

C’È ATTESA PER LA PARTITA

Un esordio con lo stesso identico risultato. La diretta Spezia Frosinone si giocherà sabato 24 ottobre 2024 alle ore 20:30 e ci sarà la possibilità di vedere la prima vittoria di una delle squadra dato che nella giornata precedente i club non sono andati il pareggio.

I liguri hanno gettato alle ortiche contro il Pisa un doppio vantaggio maturato al 21′ da Francesco Pio Esposito e al 47′ del primo tempo con Bertola. Le reti dei nerazzurri targate Touré e Canestrelli hanno spento i sogni di vittoria per i bianconeri.

Pareggio avvenuto in maniera diversa invece tra Frosinone Sampdoria: i padroni di casa sono passati avanti con il gol di Ambrosino, pareggio da Ventui e addirittura rimontato da Coda. I ciociari sono però riusciti a pareggiare con Di Stefano all’ottantesimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Spezia Frosinone. I bianconeri si disporranno secondo il modulo 3-5-2. In porta Sarr, difesa a tre con Mateju a destra, Bertola a sinistra e Hristov centrale. In mediana Salvatore Esposito, Nagy e Bandinelli mentre Elia e Aurelio giocheranno larghi. In avanti Francesco Pio Esposito e Soleri.

Il Frosinone invece schiera due trequartisti e dunque giocherà con il 3-4-2-1. Tra i pali Cerofolini, protetto da Monterisi, Marchizza e Bracaglia. A centrocampo, da destra verso sinistra, Jeremy Oyono, Gelli, Darboe e Anthony Oyono. In attacco Cuni sostenuto da Ghedjemis e Ambrosino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA FROSINONE

Se per caso siete interessati alle quote per le scommesse della diretta Spezia Frosinone, questo è il posto giusto. Cominciamo a capire chi è la favorita ovvero gli Aquilotti a 2.20. Il pareggio è offerto a 3.40 mentre il 2 fisso lo si trova a 2.90.

Una partita relativamente equilibrata, aspetto che si specchia anche sulle quote di Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.98 e 1.88. Maggiore il gap tra Gol a 1.75 e No Gol a 2.