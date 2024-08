La Serie B parte già con un big match alla prima di campionato: diretta Frosinone Sampdoria che avrà il fischio di inizio oggi 18 agosto alle 20,30. Per i ciociari l’obiettivo è lottare di nuovo per salire in Serie A, per la costruzione della rosa sembra possibile passare per i playoff. Anche se la prima partita stagionale ha un po’ scosso tutto l’ambiente gialloblu con una netta sconfitta per 3-0 contro il Pisa in Coppa Italia.

La Sampdoria sarà ancora guidata da Pirlo, quest’anno l’obiettivo è di passare in Serie A ma la competizione potrebbe vederli giocare anche nei playoff. La squadra si è rinforzata, questo va detto, ma anche le altre non hanno fatto sconti. Chi vincerà? Scopriamolo insieme con questa entusiasmante diretta.

DIRETTA FROSINONE SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per guardare in diretta Frosinone Sampdoria. Una delle modalità più tradizionali è tramite Sky, che offre la Serie B a tutti gli utenti che acquistano il pacchetto calcio. In alternativa, per chi preferisce soluzioni più digitali, ci sono sia Dazn che NowTv. Dazn trasmetterà la partita con un abbonamento standard, mentre NowTv la renderà disponibile con modalità simili a quelle di Sky.

FROSINONE SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme chi potrebbero essere i protagonisti della diretta Frosinone Sampdoria tramite le probabili formazioni. Per i ciociari che hanno ricostruito in lungo e in largo abbiamo gli occhi puntati su Ambrosino. La Serie B è pane per i suoi denti e può segnare come e quando vuole se viene servito degnamente.

Per Pirlo il nuovo innesto sarà fondamentale: Tutino è quel tipo di giocatore che sa inventarsi il gol da solo e con l’aiuto dei giocatori come De Luca, può fare davvero il bello e il cattivo tempo puntando agli obiettivo stagionali.

FROSINONE SAMPDORIA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Frosinone Sampdoria, grazie al sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2,3 e si preannuncia una lotta serrata perché la quota per la vittoria blucerchiata invece è a 2,5. Il segno X metterebbe d’accordo tutti con una moltiplicazione di 2,5 sull’importo scommesso.

