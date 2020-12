Diretta/ Spezia Genoa (Serie A) streaming video tv: esordio per Ballardini

DIRETTA SPEZIA GENOA: FUNZIONERÀ IL CAMBIO IN PANCHINA?

Spezia Genoa, in diretta dallo stadio Picco di La Spezia, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Esordio per il nuovo tecnico rossoblu Ballardini, che prende in mano una situazione particolarmente difficile. Genoa terzultimo a pari merito col Torino, a -4 da Fiorentina e proprio dallo Spezia. Una sola vittoria in campionato finora per i Grifoni che cercano il cambio di marcia per evitare le sabbie mobili della Serie B. Derby ligure inedito in Serie A, lo Spezia dopo aver approcciato in maniera ottimale in campionato ha ottenuto un solo punto nelle ultime 4 partite, facendo un passo indietro in classifica ma restando comunque lontana dal terzultimo posto. La formazione allenata da Vincenzo Italiano dovrà però ora evitare la sconfitta in questo importante scontro diretto, per non rimettere in discussione quanto di buono fatto in queste prime storiche partite nella massima serie.

DIRETTA SPEZIA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Genoa sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA GENOA

Le probabili formazioni di Spezia Genoa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Gli ospiti guidati in panchina da Davide Ballardini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Lerager, Criscito; Shomudorov, Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Spezia e Genoa, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA