DIRETTA/ Spezia Juventus video streaming tv: al Picco un precedente anche in Serie B

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Voltiamo pagina per analizzare la diretta di Spezia Juventus e diamo uno sguardo ai precedenti della gara al Picco di La Spezia. Curiosamente le due compagini si sono affrontate per la prima volta in Serie B, nella stagione post Calciopoli che aveva portato alla retrocessione della Vecchia Signora. Il match terminò clamorosamente con il risultato di 1-1. Si passa poi a due match giocati in Liguria in Serie A ed entrambi vinti dalla squadra piemontese.

Probabili formazioni Spezia Juventus/ Quote: Vlahovic o Kean? (Serie A)

Il primo match è un 1-4 del novembre 2020. La partita era stata sbloccata da un gol di Morata che si vedeva annullare il secondo per fuorigioco dal var. Pareggiava alla mezz’ora Pobega con la Juventus travolgente nella ripresa grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di Rabiot. L’anno scorso la Juve ha vinto in rimonta dopo essere passata in vantaggio con Kean alla mezz’ora e dopo aver subito il pari immediato di Gyasi. Il gol di Antiste nella ripresa faceva tremare Allegri che la controribaltavano con Chiesa e de Ligt. (Matteo Fantozzi)

Video/ Empoli Spezia (2-2) gol e highlights: punto in rimonta per i toscani!

SPEZIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU DAZN: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Spezia Juventus, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Marco Parolo, a bordocampo per le interviste ci sarà Davide Bernardi.

SPEZIA JUVENTUS: IN PANCHINA LORIERI!

Spezia Juventus, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Inizia il dopo Gotti per la formazione ligure, che ha esonerato il tecnico e in attesa di nominare il nuovo mister (si parla di Semplici) schiererà in panchina Fabrizio Lorieri per provare a tenere a distanza il Verona nella lotta per non retrocedere.

Diretta/ Empoli Spezia (risultato finale 2-2): rimonta toscana!

La Juventus sarebbe seconda senza la penalizzazione e sarebbe sicuramente in pole per la Champions, i bianconeri stanno tentando di rimontare verso la zona Europa anche se contro il Nantes l’ultimo pareggio in Europa League non ha di certo soddisfatto, soprattutto per le molte occasioni sprecate. All’andata Juventus vincente 2-0 contro gli spezzini, ultimo precedente al “Picco” datato 21 settembre 2023 con la Juventus vincente col risultato di 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Spezia Juventus, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Fabrizio Lorieri schiererà la squadra con un 3-5-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amlan, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Ekdal, Reca; Verde, Shomurodov. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

SPEZIA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Spezia Juventus sono tutte a favorire degli ospiti e non potrebbe essere altrimenti considerato l’enorme divario di punti – al netto della penalità inflitta alla Vecchia Signora – che divide le due squadre in classifica. Il successo della squadra di Allegri su Bet365, GoldBet, SNAI e Planetwin365 è dato a 1,65, mentre si alza sensibilmente la posta in palio già per il pareggio, dato a 3,75 su Sisal. La vittoria della squadra affidata a Lorieri – in attesa dell’arrivo di Semplici che assisterà al match dalla tribuna del Picco – è data a 5,50, quota ancora più alta su GoldBet e SNAI (5,75).

© RIPRODUZIONE RISERVATA