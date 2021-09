Diretta/ Spezia Juventus streaming video tv: Allegri cerca la scossa (Serie A)

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS: ULTIMA SPIAGGIA?

Spezia Juventus, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Allegri cerca la scossa dopo il peggior avvio di campionato per la Juventus negli ultimi cinquant’anni: solo 2 punti in quattro partite, contro il Milan è arrivato un pareggio ma la prima vittoria in questa stagione non è ancora arrivata per Morata e compagni, che si trovano al momento in zona retrocessione, appaiati al Cagliari e con solamente la Salernitana, ancora senza punti, alle spalle.

Proverà di approfittare di queste difficoltà lo Spezia che nella combattuta ultima trasferta di Venezia ha ottenuto la prima vittoria in campionato grazie a una rete di Bourabia al 94′. Successo fondamentale non solo per la classifica ma anche per il morale visto che proprio all’ultimo minuto era arrivato l’ultimo ko in casa contro l’Udinese. Nella scorsa stagione la Juventus ha vinto 1-4 la sfida contro lo Spezia che si giocò a Cesena per l’indisponibilità dello stadio Picco. La Juve torna di fatto a La Spezia dopo l’unico match disputato in Serie B il 27 gennaio 2007, 1-1 il risultato finale del match disputato quando nel post calciopoli i torinesi militavano nel campionato cadetto.

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Spezia Juventus, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Picco di La Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.



