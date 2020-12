Diretta/ Spezia Lazio (Serie A) streaming video e tv: Inzaghi non può sbagliare

DIRETTA SPEZIA LAZIO: ESAME OSTICO PER INZAGHI

Spezia Lazio, in diretta dall’Orogel Stadio-Dino Manuzzi di Cesena in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida delicata per la Lazio che non può sbagliare dopo la brutta sconfitta interna contro l’Udinese, ma al tempo stesso la mente dei biancazzurri è proiettata all’appuntamento cruciale di martedì contro il Bruges che potrebbe spalancare le porte degli ottavi di finale di Champions League per gli uomini di Inzaghi. Per Immobile (sempre più decisivo anche a livello internazionale e a caccia del record assoluto di Silvio Piola per gol realizzati con la Lazio) e compagni però perdere ancora terreno in campionato potrebbe creare grandi problemi: proverà ad approfittare dello stress degli avversari uno Spezia che a Cagliari ha riacciuffato un pareggio molto prezioso nell’ultimo turno di campionato. Con 10 punti i liguri sono a +4 dal terzultimo posto nel loro primo campionato assoluto di Serie A e con un gioco brillante hanno stupito in questo avvio di campionato.

DIRETTA SPEZIA LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Lazio sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LAZIO

Le probabili formazioni di Spezia Lazio, sfida che andrà in scena presso l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Spezia e Lazio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 5.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.60.



