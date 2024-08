RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ALTRE QUATTRO PARTITE PER LA 3^ GIORNATA

Proseguono le emozioni in compagnia dei risultati Serie A per la terza giornata del nuovo campionato di Serie A 2024-2025, cominciata già ieri con ben due anticipi al venerdì, compreso il big-match Inter Atalanta. Questo perché già incombe la sosta per le Nazionali e di conseguenza non si potrà giocare al lunedì: ecco allora che è diventato protagonista anche il venerdì, mentre oggi sabato 31 agosto 2024 sarà la volta di quattro partite tutte fra il tardo pomeriggio e la sera, secondo il format ormai tradizionale nelle giornate estive di inizio campionato – ed evidentemente sarà così pure domani.

Dopo questo ampio preambolo, è giunto il momento finalmente di scoprire che cosa ci proporranno oggi i risultati Serie A e di conseguenza anche come evolverà la classifica di Serie A, pur con tutte le cautele del caso ad inizio stagione. Di certo, possiamo dire che alle ore 18.30 ci attendono Bologna Empoli e Lecce Cagliari in contemporanea, così come avremo altre due partite anche alle ore 20.45, con attenzione ancora più alta perché si tratterà di due grandi sfide come Lazio Milan e Napoli Parma.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SUL MATCH ALL’OLIMPICO

Scegliamo allora proprio Lazio Milan come partita da approfondire adesso nella nostra presentazione dei risultati Serie A. L’inizio non è stato particolarmente brillante per i biancocelesti di Marco Baroni, che hanno vinto al debutto contro il Venezia ma poi hanno perso a Udine nella seconda giornata, sollevando quindi dubbi su quale potrà essere il livello di competitività della Lazio che in un paio di anni ha perso tutte le stelle del recente passato e si trova quindi in un periodo di evidente transizione, che però non deve diventare un ridimensionamento.

Momento ancora più delicato per il Milan, che ha raccolto solamente un punto nelle prime due partite sotto la guida di Paulo Fonseca, per di più con il brivido perché anche il pareggio casalingo contro il Torino è stato una sconfitta evitata, a differenza del ko che poi è arrivato contro il Parma sabato scorso. Un punto nella classifica di Serie A dopo due giornate sono già un allarme per chi come i rossoneri è tra le candidate per lo scudetto: come minimo andrà registrata una fase difensiva in evidente difficoltà, il nuovo allenatore ci riuscirà già oggi?

RISULTATI SERIE A, 3^ GIORNATA

ore 18.30

Bologna Empoli

Lecce Cagliari

ore 20.45

Lazio Milan

Napoli Parma