E’ scoppiata una lite in casa Milan durante la sfida all’Olimpico? Secondo mister Fonseca non c’è alcun caso da montare, ma sta di fatto che durante la partita con la Lazio, nel cooling break, Theo Hernandez e Rafa Leao si sono isolati non ascoltando le indicazioni del tecnico. Ad accorgersi del comportamento dei due giocatori è stato innanzitutto Abraham, che li ha esortati ad unirsi al gruppo. L’episodio ovviamente ha già fatto il giro del web ed è arrivato all’orecchio del tecnico portoghese, il quale poi ha provato a minimizzare: “Lite con Theo Hernandez e Leao? Non ci sono problemi e non si può creare un caso perché in questa settimana ho parlato con entrambi spiegando la mia scelta, che hanno accettato”, ha detto l’allenatore del Milan, riferendosi alla scelta tecnica dell’esclusione iniziale.

Su quanto accaduto durante la pausa, Fonseca ha detto di non essersi accorto di nulla e comunque ha giustificati i suoi ragazzi dicendo che “erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di fermarsi o di indicazioni”.

Il caso Fonseca Theo Hernandez e Rafa Leo sta facendo discutere in casa Milan, ma l’allenatore dei meneghini non vuole sentire parlare di lite dopo il pareggio di 2-2 contro la Lazio. “La reazione dei calciatori quando sono entrati in campo è stata positiva, pertanto non vanno creato problemi che non ci sono”, le parole del mister rossonero, che ha riacciuffato i biancocelesti proprio grazie all’ingresso di Theo Hernandez e Leao.

“Non era nulla contro squadra ed allenatore”, ha poi precisato nel post gara Theo Hernandez, facendo eco alle parole dello stesso Fonseca. L’obiettivo comune, d’altronde, è soltanto uno: “Continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Poi la gente parla, dice cose non vere”, lo sfogo del giocatore a Milan Tv.