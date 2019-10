Diretta Spezia Milan Primavera/ Streaming video tv: big match per la Coppa Italia

Spezia Milan Primavera, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia Primavera. Entrambe le squadre sono impegnate nel campionato Primavera 2, nel girone A. Lo Spezia è scivolato al quarto posto dopo la seconda sconfitta stagionale contro la capolista Verona. Il Milan ha vinto a valanga contro il Parma, un 6-0 che ha consolidato i rossoneri al secondo posto in classifica, a quattro lunghezze dagli scaligeri. I rossoneri cercano riscatto dopo l’amara retrocessione dalla massima serie del campionato Primavera nella scorsa stagione e la Coppa Italia potrebbe essere l’opportunità per vivere grandi sfide anche in questa occasione, in attesa di giocarsi la risalita in Primavera 1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Milan Primavera sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. L’esclusiva sarà disponibile anche in diretta streaming video via internet sempre disponibile per tutti, collegandosi sul sito sportitalia.com con l’ausilio di un pc, oppure tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Spezia Milan primavera, oggi mercoledì 30 ottobre 2019, per la sfida valevole nel secondo turno della Coppa Italia Primavera. Lo Spezia allenato da Stellini scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Angeletti, Nobile, Bellotti, Reinhart, Cerretti, Bertacca, Ciccarelli, Marianelli, Baracchini, Franzoni, Gaddini. Risponderà il Milan guidato in panchina da Giunti con un 4-3-2-1: Soncin; Barazzetta, Michelis, Potop, Abanda; Sala, Brambilla, Brescianini; Tonin, Olzer; Pecorino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico del match di Coppa Italia primavera ecco, che i rossoneri ci paiono leggermente favoriti per il passaggio del turno questo pomeriggio. Il portale di scommesse snai nell’1×2 ha fissato a 2,15 il successo del Milan, contro l’appena più elevato 2,70 dello Spezia: il pari vale 3,60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA